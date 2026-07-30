آغاز عملیات شبانه بهسازی جاده ملارد، پرترددترین معبر شهر فردیس

امیرحسین سلیمی اظهار کرد: با توجه به اهمیت بلوار شهید سلیمانی (جاده ملارد) به عنوان یکی از پرترددترین معابر شهر و در راستای تحقق مطالبات شهروندان، عملیات بهسازی این محور و اجرای تراش و روکش آسفالت مکانیزه حدفاصل پل سرحدآباد تا پل فردیس آغاز شده و هم‌اکنون در حال اجراست.

وی افزود: در فاز نخست، عملیات تراش و روکش آسفالت در مسیر جنوب به شمال بلوار شهید سلیمانی، حدفاصل پل‌های سرحدآباد و فردیس اجرا می‌شود و با توجه به حجم بالای تردد وسایل نقلیه در این محور، اجرای پروژه به‌صورت شبانه برنامه‌ریزی شده است تا ضمن تسریع در روند عملیات، کمترین اختلال در عبور و مرور شهروندان ایجاد شود.

معاون امور زیربنایی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری فردیس با بیان اینکه این پروژه به طول یک‌هزار و ۲۰۰ متر و در مساحتی بالغ بر ۱۸ هزار مترمربع اجرا می‌شود؛ اضافه کرد: پیش از این بهسازی سایر بخش‌های بلوار شهید سلیمانی در مقاطع مختلف انجام شده و با انجام عملیات بهسازی در حدفاصل پل‌های فردیس و سرحدآباد، بهسازی این معبر تکمیل می‌شود.

وی تصریح کرد: بهسازی این محور نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، کاهش استهلاک وسایل نقلیه، بهبود کیفیت عبور و مرور و ارتقای سیمای شهری خواهد داشت.