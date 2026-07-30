مدیریت شهری هشتگرد در مسیر تحقق مطالبه شهروندان قرار دارد

رئیسی با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دوره ششم مدیریت شهری، توسعه زیرساختها، رفع گرههای ترافیکی و اجرای طرحهای مؤثر در بهبود کیفیت زندگی شهروندان در اولویت قرار داشته و در همین راستا، موضوع راهاندازی پل راهآهن هشتگرد به صورت ویژه دنبال شده است.
وی افزود: این پروژه یکی از مطالبات مهم شهروندان هشتگرد محسوب میشود و بهرهبرداری از آن میتواند ضمن تسهیل رفتوآمد، موجب بهبود ارتباط میان بخشهای مختلف شهر و کاهش بخشی از مشکلات ترافیکی شود.
شهردار هشتگرد با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای مرتبط برای تحقق این پروژه تصریح کرد: مدیریت شهری با برگزاری جلسات تخصصی، پیگیریهای کارشناسی و رایزنی با مسئولان ذیربط، روند تحقق این طرح را با جدیت دنبال میکند تا زمینه بهرهبرداری از پل در سریعترین زمان ممکن فراهم شود.
رئیسی ادامه داد: توسعه شبکه حملونقل و تکمیل زیرساختهای شهری، از عوامل مهم در دستیابی به توسعه پایدار شهری است و مدیریت شهری هشتگرد از تمامی ظرفیتهای قانونی و اجرایی برای پیشبرد پروژههای اولویتدار استفاده خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: راهاندازی پل راهآهن علاوه بر افزایش ایمنی و رفاه عمومی، نقش مهمی در کاهش زمان سفرهای درونشهری، روانسازی جریان ترافیک و ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان خواهد داشت.
شهردار هشتگرد در پایان تأکید کرد: پاسخگویی به مطالبات مردمی از مهمترین رویکردهای مدیریت شهری است و پیگیریهای لازم برای تحقق این مطالبه شهروندان تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
در روزهای آتی اخباری از اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد در زمینه آسفالت و ایمن سازی ترافیکی این پل برای آماده سازی و تکمیل آن منتشر خواهد شد .