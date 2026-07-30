بررسی موانع ۸ واحد صنعتی با هدف تسریع در روند تولید و حفظ اشتغال

در این نشست، پرونده ۸ واحد صنعتی استان بهمنظور شناسایی و رفع موانع پیشروی تولید مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. عمده مسائل مطرحشده در حوزههای مالی و بانکی، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و سایر مشکلات اجرایی بود که پس از طرح در جلسه، راهکارهای قانونی و تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسهیل فعالیت این واحدها اتخاذ شد.
محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، با تأکید بر تداوم حمایت از بخش تولید، اظهار داشت: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یکی از مهمترین بسترهای همافزایی میان دستگاههای اجرایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی است و بررسی مستمر مسائل بنگاههای اقتصادی، نقش مؤثری در حفظ ظرفیت تولید، صیانت از اشتغال و افزایش بهرهوری واحدهای صنعتی دارد.
وی افزود: ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با همکاری دستگاههای عضو کارگروه، پیگیری اجرای مصوبات را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد تا زمینه رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار در استان بیش از پیش فراهم شود.