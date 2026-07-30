نشست هماهنگی گرامیداشت «روز کرج» با حضور مهدی مهرور، معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج، مدیران دستگاه‌های اجرایی، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

مهدی مهرور در این نشست، «روز کرج» را فرصتی ارزشمند برای بازشناسی هویت، تاریخ و ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و اجتماعی این شهرستان دانست و بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای معرفی شایسته کرج تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کرج از پیشینه تاریخی، گویش بومی، موسیقی محلی، مشاهیر، آداب و رسوم، غذاهای سنتی و جاذبه‌های طبیعی ارزشمندی برخوردار است، اظهار کرد: این ظرفیت‌ها باید به‌صورت علمی و هدفمند شناسایی، مستندسازی و به نسل امروز و آینده معرفی شوند.

فرماندار ویژه شهرستان کرج، راه‌اندازی دبیرخانه دائمی «روز کرج» را گامی مؤثر در تداوم برنامه‌های هویت‌محور عنوان کرد و افزود: دانشگاه‌ها، شهرداری ها، میراث فرهنگی، نخبگان و فعالان فرهنگی باید با انجام پژوهش‌های تخصصی و برگزاری رویدادهای فرهنگی، در مسیر تقویت هویت این شهر نقش‌آفرینی کنند.

مهرور با تأکید بر اینکه توسعه پایدار تنها در ساخت‌وساز خلاصه نمی‌شود، تصریح کرد: توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار حفظ منابع طبیعی و توجه به محدودیت‌های آب و انرژی، کیفیت زندگی شهروندان، زیرساخت‌های عمومی و سرمایه‌های فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر برندسازی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی کرج تأکید کرد و گفت: معرفی غذاهای بومی، گویش محلی، آیین‌ها، جاذبه‌های طبیعی و آثار تاریخی می‌تواند جایگاه کرج را در سطح ملی ارتقا دهد و «روز کرج» بهترین فرصت برای معرفی این ظرفیت‌های ارزشمند است.

معاون استاندار البرز در پایان با دعوت از همه دلسوزان، پژوهشگران، هنرمندان و مدیران برای مشارکت در این مسیر خاطرنشان کرد: حفظ هویت کرج، نیازمند همدلی، برنامه‌ریزی علمی و مشارکت همگانی است و با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توان آینده‌ای شایسته برای این شهرستان رقم زد.