یازدهمین جلسه هیئترئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به ریاست دکتر حسین کلانتری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و با حضور اعضای هیاترئیسه، در سالن جلسات شهید رئیسی این واحد دانشگاهی برگزار شد. دکتر حسین کلانتری در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از تلاشها، برنامهریزیها و فعالیتهای مجموعه دانشگاه، فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و اربعین حسینی را تسلیت گفت و با اشاره به جایگاه راهبردی این رویداد عظیم اظهار کرد: اربعین حسینی صرفاً یک مناسبت مذهبی یا آیین سوگواری نیست، بلکه پدیدهای بزرگ در عرصه فرهنگ، اجتماع و تمدن اسلامی است که هر ساله میلیونها انسان از ملیتها، زبانها و مذاهب مختلف را حول محور محبت اهلبیت(ع) گرد هم میآورد.وی با بیان اینکه مسیر پیادهروی نجف تا کربلا که در گذشته مسیر تردد ایلات و عشایر عرب بوده، امروز به یک مسیر تمدنی تبدیل شده است، افزود: این اجتماع عظیم به یکی از مهمترین شاخصهای قدرت نرم جهان اسلام و نماد انسجام امت اسلامی تبدیل شده و هر سال بر تعداد زائران آن افزوده میشود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با تبیین ابعاد اجتماعی اربعین گفت: از منظر جامعهشناسی، اربعین موجب تقویت سرمایه اجتماعی در جهان اسلام شده است. حضور داوطلبانه میلیونها زائر، خدمترسانی بیمنت موکبها، اعتماد اجتماعی، همدلی، مشارکت مردمی و احساس تعلق به یک هویت مشترک، سرمایههای ارزشمندی را شکل میدهد که در مواجهه با بحرانها و تهدیدهای اجتماعی، نقش مهمی در افزایش تابآوری جوامع ایفا میکند.
کلانتری با اشاره به ابعاد فرهنگی این حرکت عظیم خاطرنشان کرد: اربعین پیامآور فرهنگ ایثار، خدمت، مسئولیتپذیری و کرامت انسانی است. در این حرکت عظیم، انسانها بدون توجه به جایگاه اجتماعی، قومیت یا ملیت در کنار یکدیگر قرار میگیرند و وحدت، همدلی و انسجام را به نمایش میگذارند؛ فرهنگی که پاسخی عملی به جنگهای ترکیبی، عملیات رسانهای و تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان است.وی در ادامه با تشریح ابعاد تمدنی اربعین اظهار کرد: اربعین یک الگوی حکمرانی مردمی را به نمایش میگذارد؛ الگویی که در آن بخش عمده خدمات، امنیت، پذیرایی و مدیریت اجتماعی با مشارکت مردم انجام میشود. این تجربه بینظیر ظرفیتهای فراوانی برای مطالعه در حوزههای مدیریت شهری، برنامهریزی، حملونقل، لجستیک، سلامت، ارتباطات و علوم اجتماعی دارد و دانشگاهها باید با نگاه علمی به تحلیل ابعاد مختلف آن بپردازند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز تأکید کرد: دانشگاهها و مراکز علمی وظیفه دارند ابعاد مختلف این رخداد بزرگ را تبیین کنند؛ از تولید ادبیات علمی درباره سرمایه اجتماعی اربعین گرفته تا تحلیل آثار فرهنگی، اقتصادی، رسانهای و بینالمللی آن. همچنین لازم است نسل جوان با فلسفه قیام امام حسین(ع) و پیامهای ماندگار عاشورا، یعنی آزادی، عدالت، عزت، مسئولیتپذیری و مبارزه با ظلم، بیش از پیش آشنا شود.وی با اشاره به نیاز امروز جامعه به تقویت امید، همبستگی و مشارکت اجتماعی افزود: اربعین حسینی میتواند یکی از مهمترین منابع تولید این سرمایههای ارزشمند باشد؛ سرمایههایی که نهتنها موجب تقویت انسجام ملی میشوند، بلکه زمینهساز پیشرفت، امنیت و اقتدار کشور نیز خواهند بود.
کلانتری در پایان این بخش از سخنان خود، اربعین را فراتر از یک مراسم مذهبی دانست و تصریح کرد: اربعین یک مدرسه انسانسازی، یک دانشگاه فرهنگساز و یک جریان تمدنساز است که پیام آن برای جهان امروز، صلح، عدالت، کرامت انسانی، مقاومت در برابر ظلم و امید به آینده است.در ادامه جلسه، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با اشاره به روند تدوین و اجرای بودجه سال آینده دانشگاه، بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای پیشبینیشده در حوزه پژوهش و فناوری تأکید کرد و گفت: برای سال آینده بیش از یکصد میلیارد تومان اعتبار در حوزه پژوهش و فناوری پیشبینی شده است و این منابع باید در مسیر توسعه زیرساختهای علمی، تجهیز آزمایشگاهها، حمایت از پژوهشهای کاربردی و افزایش درآمدهای غیرشهریهای دانشگاه هزینه شود.