هشدار مقام فلسطینی درباره تشدید بحران در کرانه باختری

یک مسئول فلسطینی با اشاره به تحرکات نیروهای ارتش و شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری ، در مورد تشدید بحران و انفجار تمام عیار اوضاع.در آن هشدار داد.

جوان آنلاین: «نصیر ابو ثابت» مدیر رصد شهرک‌سازی هشدار داد: کرانه باختری به دلیل گسترش شهرک سازی و حملات سازمان یافته شهرک نشینان به سرعت به سمت انفجاری تمام عیار پیش می رود.

وی افزود: رویدادهای اخیر عملا این واقعیت را نشان می دهد. داده های آماری در نیمه اول سال جاری میلادی بیانگر حدود ۶ هزار و ۷۳ مورد حمله از سوی اشغالگران و شهرک نشینان است که به شهادت ۲۱ فلسطینی و زخمی شدن ۳۴۲ نفر دیگر منجر شده است.

ابو ثابت تصریح کرد: این حملات شامل صدها یورش، آتش زدن، سرقت و عربده کشی، تخریب اراضی و برپایی و گسترش شهرک سازی، مصادره اراضی و کوچاندن اجباری خانواده های فلسطینی بوده است.

وی تاکید کرد: این اقدامات تاییدی بر این است که حملات اشغالگران به ارعاب و ترساندن فلسطینیان محدود نیست بلکه دامنه آن به تحمیل یک واقعیت شهرک سازی جدید و ریشه کن کردن فلسطینیان از سرزمینشان در حال گسترش است.

او ایستادگی مثال زدنی فلسطینیان در برابر تحرکات اشغالگران و ماندن در اراضی و منازلشان را ستود.

به گفته ابو ثابت، فلسطینیان آنچه اشغالگران ویران می کنند را می سازند و از روستاها و دشت های کشاورزی خود با وجود محاصره و تداوم حملات پاسداری می کنند.

او گفت: این پایداری به منزله پایدار بودن وضعیت فعلی نیست. اقدامات شهرک نشینان سبب خشم گسترده عمومی می شود و احتمال درگیری گسترده در کرانه باختری را افزایش می دهد.

این مسئول فلسطینی افزود: به هر اندازه که سیاست های کشتار، آوارگی و گسترش شهرک سازی بیشتر گسترش یابد، فلسطینیان برای ماندن و دفاع از موجودیت خود مصمم تر می شوند.