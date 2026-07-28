واکنش کویت به حملات پهپادی به گذرگاه مرزی با عراق

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، هیأت وزیران کویت در بیانیهای حملات پهپادی پنجشنبه گذشته به گذرگاه مرزی العبدلی را که مدعی شد از سوی گروههای همپیمان ایران انجام شده، محکوم کرد.
به گزارش ایرنا، هیأت وزیران کویت همچنین مدعی شد که ادامه این حملات آشکار و تکرارشونده، بیانگر تشدید تنش خطرناک و بیانگر یک رویکرد خصمانه و سازمانیافته است.
نسبت دادن این حمله به مقاومت عراق در حالی است که ابومهدی الجعفری سخنگوی سرایا اولیاء الدم روز شنبه (۳ مرداد) گزارشهای منتشرشده درباره حملات این گروه به کویت، اربیل یا هر نقطه دیگری طی روزهای گذشته را بهطور کامل رد کرد و گفت که رزمندگان این گروه هیچ عملیات نظامی در این مناطق انجام ندادهاند.
وی افزود که ادعاهای مطرحشده در برخی رسانهها بیاساس بوده و هیچ مستنداتی برای آن وجود ندارد.
الجعفری همچنین اظهار کرد که انتشار چنین اخباری در راستای دستور کارهایی است که با هدف ایجاد سردرگمی، برهم زدن فضای عمومی و مخدوش کردن واقعیتها دنبال میشود.
ارتش کویت پنجشنبه گذشته (۱ مرداد) از حمله پهپادی به این گذرگاه و وارد آمدن خسارت مالی به آن خبر داده و اعلام کرد که این گذرگاه به صورت موقت بسته شد.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که هنوز عامل این حمله پهپادی مشخص نیست.
«فهد یوسف سعود الصباح» وزیر کشور کویت ۳ مردادماه گفته بود که گذرگاه العبدلی ظرف ۴۸ ساعت آینده به روی مسافران و ترددهای تجاری بازگشایی خواهد شد.
گذرگاه العبدلی واقع در استان الجهراء در شمال کویت و مرز عراق، اصلیترین راه تردد تجاری و مسافری میان دو کشور است.