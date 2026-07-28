مرگ مادر و ۲ فرزند در تصادف پراید با کامیون

مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فریمان، از وقوع یک سانحه رانندگی منجر به فوت در محور مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

محمد حسن نیکومنش، در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با تشریح جزئیات حادثه و عملیات امداد و نجات، تأکید کرد: این حادثه به دلیل انحراف خودروی سواری به سمت شانه خاکی و برخورد شدید با یک کامیون سنگین رخ داده است.

نیکومنش اظهار کرد: سه‌شنبه ششم مرداد، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی فریمان مبنی بر وقوع یک فقره تصادف شدید، بلافاصله امداد و نجات از ایستگاه شماره ۲ به محل حادثه اعزام شد.

وی بیان کرد: محل وقوع تصادف در محور فریمان به سمت اسدآباد (به سمت تربت حیدریه)، روبه‌روی جاده روستای پیوند کهنه بود.

انحراف به چپ پراید منجر به مرگ مادر و دو فرزند شد

مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فریمان، افزود: پس از حضور آتش‌نشانان در صحنه، مشخص شد که خودروی سواری پراید بر اثر انحراف ناگهانی به چپ، مستقیماً با یک دستگاه کامیون بنز برخورد کرده است. شدت برخورد به گونه‌ای بود که قسمت جلویی خودروی پراید به طور کامل متلاشی و دچار آسیب‌های سنگین شده است.

فرمانده عملیات امداد و نجات فریمان ادامه داد: پس از برخورد اولیه، هر دو وسیله نقلیه از جاده خارج شده و به سمت شانه خاکی جاده منحرف شدند. متأسفانه در این حادثه ناگوار، هر سه سرنشین خودروی پراید که شامل یک راننده ۱۹ ساله، یک مادر ۴۰ ساله و یک دختر ۱۵ ساله بودند، بر اثر شدت جراحات وارده و فشار‌های وارد شده بر بدن، در دم جان خود را از دست داده و در داخل خودرو محبوس بودند.

نیکومنش بیان کرد: نیرو‌های امداد و نجات پس از ایمن‌سازی کامل محل حادثه، قطع سیستم برق خودرو و تثبیت وضعیت بدنه، وارد عملیات رهاسازی شدند. با توجه به به هم ریختگی شدید فضای کابین خودروی پراید، استفاده از تجهیزات تخصصی هیدرولیکی از جمله قیچی برش‌کار و جک نجات ضروری بود.

انحراف به چپ پراید منجر به مرگ مادر و دو فرزند شد

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های امدادی با انجام عملیات برشکاری دقیق روی قسمت‌های مختلف بدنه، موفق شدند با حفظ کرامت پیکر‌های جان‌باختگان، آنها را از خودرو خارج کنند.

مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فریمان، اظهار کرد: کل عملیات امداد و نجات، ایمن‌سازی محل و تحویل پیکر‌ها به عوامل ذی‌ربط و عوامل تعزیرات حکومتی یا نیروی انتظامی، حدود ۲.۵ ساعت طول کشید.

وی گفت: پس از اتمام عملیات امدادی، رفع خطر و پاکسازی کامل محل حادثه، صحنه برای بررسی‌های فنی و تعیین مقصر تصادف، به عوامل انتظامی و پلیس راه تحویل داده شد.

نیکومنش بر وجود خطرات جاده‌ای و لزوم رعایت نکات ایمنی و افزایش آگاهی رانندگان به ویژه در جاده‌های پرتردد و برون‌شهری تأکید کرد.