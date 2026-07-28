ترامپ در دام جنگ و تنگه افتاده است و دیگر فقط مانده بود که خود به آن اعتراف علنی کند. سه روز است در تنگه هرمز از جنگ دست کشیده است، چون رئیس ارتشش به او گفته با جنگ نمی‌توان تنگه را گشود.

جوان آنلاین: ترامپ در دام جنگ و تنگه افتاده است و دیگر فقط مانده بود که خود به آن اعتراف علنی کند. سه روز است در تنگه هرمز از جنگ دست کشیده است، چون رئیس ارتشش به او گفته با جنگ نمی‌توان تنگه را گشود. بازو‌های دیپلماسی خود، یعنی همین کشور‌های همسایه را دوباره برای توافق با ایران فعال کرده است و از جمله رویترز خبر داده که در طرحی از عمان، قرار است عوارض تنگه داوطلبانه باشد و کشور‌های خلیج فارس با دریافت [درواقع پرداخت]داوطلبانه عوارض عبور از تنگه هرمز موافقت کردند. اما شیوخ نمی‌دانند آن‌کس که باید در این‌باره موافقت یا مخالفت کند، ایران است نه آنان!

ترامپ شاید به همین علت به دعاوی چند سال پیش خود بازگشت تا ادعا‌های چند ماه پیش برای سرنگونی و تصاحب نفت و فرستادن ایران به عصر حجر را از خاطرات پاک کند. او به فاکس نیوز گفت «من فقط یک خواسته ساده دارم، ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. موضوع خیلی ساده است و آنها تقریباً با این مسئله موافقت کرده‌اند. فقط باید کاری کنیم که آن را به‌صورت رسمی اعلام و ثبت کنند». هرچند در ایران این اواخر کمتر کسی به حرف‌های ترامپ از جهت تأیید یا تکذیب واکنش نشان می‌دهد.

یکی از نشانه‌های در دام جنگ بودن ترامپ هم این است که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته است: «ما بسیار تمایل داریم به زیرساخت‌های انرژی ایران حمله کنیم، اما امریکا اجازه نمی‌دهد. چون نگران است که ایران به زیرساخت‌های کشور‌های همسایه حمله کند و باعث بحران جهانی نفت شود». البته بهتر بود که او می‌گفت «می‌ترسیم که ایران به زیرساخت‌های خود اسرائیل حمله کند، چنان‌که در اواخر جنگ چهل‌روزه حمله کرد».

ترامپ و صهیونیست‌ها و شیوخ اقماری‌شان حالا چندان فرصت فکر به هرمز را هم ندارند، زیرا «باب» دیگری هم به روی آنان بسته شده است و یک‌چهارم نفت جهان نیز از چرخه خارج شد؛ و این یعنی آن‌کس که به طمع دانه آمد، در دام افتاد؛ و آن‌کس که در سوراخ تنگه به انتظار نشست تا شکاری کند، بر بالای سر خود پلنگ دید!

در حالی که ترامپ در ظاهر از تمایل خود برای دستیابی به توافق با ایران سخن می‌گوید و مذاکرات پشت‌پرده میان تهران و واشینگتن را «مثبت» توصیف می‌کند، موضع جدید او درباره کوه «کلنگ» نشان می‌دهد که او برای اولین بار در حال اعتراف به این است که نتانیاهو نمی‌خواهد تنش بین تهران و واشینگتن پایان یابد. ترامپ با اینکه خطرکوه کلنگ را کم‌اهمیت می‌داند، در اظهاراتی کم‌سابقه فاش کرد که نتانیاهو با برجسته‌سازی و اعلام عمومی آن، سعی دارد امریکا را همچنان در پرونده ایران درگیر نگه دارد و از کاهش فشار بر تهران جلوگیری کند. این مواضع در آستانه دیدار دو طرف در کاخ سفید، با توجه به سابقه تأثیرگذاری نتانیاهو بر تصمیمات ترامپ، این گمانه را تقویت کرده که اسرائیل بار دیگر به دنبال سوق دادن واشینگتن به سمت تشدید تنش با ایران است که در روز‌های اخیر از شدت آن کاسته شده بود.

به گزارش «جوان»، اگرچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا در روز‌های اخیر دستور توقف حملات علیه ایران را صادر کرده و همزمان از ادامه مذاکرات میان تهران و واشینگتن خبر داده است، اما دیدار او با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل که از قرار دیشب در کاخ سفید برگزار شد، می‌تواند بر روند تحولات مربوط به پرونده ایران و آینده تنش‌ها میان دو طرف تأثیر قابل‌توجهی بگذارد.

ترامپ روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز، در آستانه دیدار با نتانیاهو درباره کوه‌کلنگ که اخیراً اخبار پیرامون آن در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته است، صحبت کرد. ترامپ درباره این کوه گفت که موضوع خیلی بزرگی نیست. ترامپ با بیان اینکه خود سایت «کوه‌کلنگ» بی‌اهمیت نیست، اما گفت که از وضعیت این سایت اطلاع دارد و نیازی نیست نتانیاهو آن را به او یادآوری کند. به گفته ترامپ، نتانیاهو با برجسته کردن این سایت، در تلاش است امریکا را به ادامه فشار یا اقدام نظامی علیه ایران ترغیب کند»: «او (نتانیاهو) این (کوه‌کلنگ) را مطرح کرد، چونکه می‌خواهد مرا درگیر تنگه نگه دارد.»

این اظهارات ترامپ از سوی رسانه‌های امریکایی به‌عنوان نشانه‌ای از اختلاف تاکتیکی میان ترامپ و نتانیاهو تفسیر شده است، اما او از موضوع کاملاً آگاه است و نیازی به فشار رسانه‌ای اسرائیل ندارد». اگرچه ترامپ ادعا‌های مطرح‌شده درباره اهمیت راهبردی سایت هسته‌ای «کوه‌کلنگ» را کم‌اهمیت جلوه داد و ارزیابی متفاوتی نسبت به روایت اسرائیل ارائه کرد، اما همزمان بار دیگر هشدار داد که اگر توافقی با ایران حاصل نشود، امریکا آماده حمله به این تأسیسات خواهد بود. این موضع نشان می‌دهد که کاخ سفید با وجود اختلاف نظر بر سر میزان تهدید، همچنان گزینه نظامی را از دستورکار خود کنار نگذاشته است.

در همین حال، باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، گزارش داد که ترامپ پیش از دیدار با بنیامین نتانیاهو، در پیامی صریح به نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرده که او با برجسته‌سازی موضوع «کوه‌کلنگ» تلاش دارد امریکا را برای ادامه تقابل و ماندن در مسیر جنگ با ایران متقاعد کند. ترامپ پیش از این نیز در برخی موضوعات، از جمله نحوه عملکرد ارتش اسرائیل در لبنان، با نتانیاهو اختلاف‌نظر‌هایی داشت و بار‌ها خواستار آن شده بود که تل‌آویو رویکردی منطقی‌تر در پیش بگیرد، اما در بسیاری از موضوعات به ویژه جنگ ایران، هماهنگی کامل بین دو طرف وجود داشته است.

این در حالی است که ترامپ در هفته‌های اخیر بخش مهمی از تمرکز خود را بر موضوع بازگشایی تنگه هرمز قرار داده و پرونده هسته‌ای و موشکی ایران تا حدی در حاشیه تحولات قرار گرفته است. از آنجا که برنامه هسته‌ای ایران پیش از حملات اخیر، یکی از محور‌های اصلی نگرانی و تصمیم‌گیری ترامپ محسوب می‌شد، نتانیاهو تلاش دارد از این موضوع به عنوان ابزاری برای بازگرداندن تمرکز واشینگتن به پرونده هسته‌ای استفاده کند. نتانیاهو احتمالاً در کاخ سفید با برجسته‌سازی تهدید سایت «کوه‌کلنگ» و ارائه تصویر تهدیدآمیز از این تأسیسات، سعی خواهد کرد امریکا را به سمت افزایش فشار و تشدید تنش با تهران سوق دهد، همان‌گونه که در دو جنگ قبلی توانسته بود سیاست‌های ترامپ را مطابق منافع تل‌آویو همسو کند.

ادعای مذاکره با تهران

ترامپ که تا چند روز پیش به دلیل شکست مذاکرات با ایران حملات به زیرساخت‌ها را کلید زده بود، اکنون با آتش‌بس شکننده بین دو طرف باز هم از ادامه مذاکرات دم می‌زند. ترامپ دیروز در سخنانی درباره ایرانی‌ها مدعی شد: «برای مدتی فشار را کم کردم، اما بعد آنها درست رفتار نکردند و مجبور شدم دوباره فشار را از سر بگیرم. حالا دوباره دارند درست رفتار می‌کنند». ترامپ ادعا کرد: «به دلایلی نامعلوم، ما در حال حاضر در حال انجام مذاکرات هستیم و آنها به دروغ می‌گویند که با ما صحبت نمی‌کنند. آنها سلاح‌های هسته‌ای نخواهند داشت و بهتر است یک توافق وجود داشته باشد تا اینکه بقیه ایران نابود شود». رئیس‌جمهور امریکا درباره اینکه نشان دهد همچنان گزینه نظامی برای رسیدن به اهدافش روی میز است، در ادعا‌های واهی و تکراری گفت: «اگر برگردم و کار را تمام کنم، همان‌طور که بعضی‌ها دوست دارند، با پل‌ها خیلی راحت می‌توانم بیشتر پل‌هایشان را در کمتر از یک ساعت از بین ببرم. اما می‌دانید، ساخت یک پل برایشان ۱۰ سال طول می‌کشد. پل‌ها بیشترین زمان را می‌برند، و نیروگاه‌ها در رتبه دوم هستند». ادعا‌های ترامپ در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی بار‌ها تهدید کرده‌اند که اگر واشینگتن بخواهد به زیرساخت‌های ایران حمله کند، تمام زیرساخت‌های کشور‌های عربی که میزبان نیرو‌های امریکایی هستند مورد هدف قرار خواهند گرفت و راهبرد «امنیت یا برای همه یا هیچ‌کس» را اجرایی خواهند کرد. حتی هشدار داده‌اند که اگر ایران نتواند نفت بفروشد، دیگران هم نمی‌توانند نفت بفروشند.