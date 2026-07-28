کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پس از سفر به لبنان اعلام کرد که از حجم و شدت ویرانیهای جنوب این کشور «شوکه» شده و دفتر او موارد متعددی از نقض حقوق بینالملل بشردوستانه را ثبت کرده است؛ مواردی که به گفته فولکر تورک، برخی از آنها میتواند در چارچوب «جنایت جنگی» قرار گیرد.
فولکر تورک در گفتوگو با الجزیره، با اشاره به بازدید از مناطق جنوبی و گفتوگو با آوارگان لبنانی، گفت: بسیاری از ساکنان پس از بازگشت به روستاهای خود، با مناطقی روبهرو شدهاند که عملاً دیگر وجود خارجی ندارند. به گفته او، برخی روستاهای واقع در جنوب رود لیتانی به طور کامل با خاک یکسان شده یا آنچنان آسیب دیدهاند که امکان بازگشت ساکنان به آنها وجود ندارد. برآوردهای مختلف نشان میدهد که دهها هزار واحد مسکونی در جنوب لبنان تخریب شده یا به شدت آسیب دیده است. گزارشهای رسمی و بینالمللی از تخریب بیش از ۵۰ تا ۶۸ هزار واحد مسکونی و آوارگی بیش از یک میلیون نفر حکایت دارد؛ آماری که جنوب لبنان را به یکی از گستردهترین صحنههای تخریب زیرساختهای غیرنظامی در سالهای اخیر تبدیل کرده است.
مقامهای اسرائیلی نه تنها این تخریبها را انکار نمیکنند، بلکه آن را بخشی از راهبرد نظامی خود معرفی میکنند. «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، دیروز در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت که در ۲۴ روستای لبنانی با قدمت صدها سال ما تمام ساختمانها را تخریب کردیم، نه خانه به خانه، بلکه کل روستاها را. کاتس افزود: «تخریب آنها به پایان رسیده است. باید درک کنید که بین ۱۵ تا ۲۰ هزار خانه در تمام ۲۴ روستا تخریب شده است.» بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز پیشتر از طرح «غزهسازی جنوب لبنان» سخن گفته بود.
حملات میدانی اسرائیل به لبنان در سایه سکوت دولت همچنان ادامه دارد. طی روزهای اخیر، توپخانه ارتش اسرائیل ارتفاعات علیالطاهر در شهرستان النبطیه را هدف قرار داده و انفجارهای متعددی در مناطق القنطره، مرکبا، دیرسریان، کفرتبنیت، مجدلزون، المنصوری و بنتجبیل گزارش شده است. علاوه بر گلولهباران، عملیات انفجار ساختمانها، تخریب خانههای مسکونی و آتشزدن املاک در بخشهایی از جنوب لبنان همچنان ادامه دارد؛ اقداماتی که به گفته منابع لبنانی، حتی پس از توافق آتشبس نیز متوقف نشده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که لبنان و رژیم صهیونیستی، با نظارت مستقیم امریکا، خود را برای دور جدید مذاکرات در شهر رم آماده میکنند. بر اساس گزارشها، این مذاکرات از چهارم تا ششم اوت با محوریت اختلافات مرزی، عقبنشینی نیروهای اسرائیلی و بررسی گسترش «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان برگزار خواهد شد.