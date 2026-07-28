کد خبر: 1371490
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل:

حجم تخریب اسرائیل در لبنان شوکه‌ام کرد!

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پس از سفر به لبنان اعلام کرد که از حجم و شدت ویرانی‌های جنوب این کشور «شوکه» شده و دفتر او موارد متعددی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه را ثبت کرده است؛ مواردی که به گفته فولکر تورک، برخی از آنها می‌تواند در چارچوب «جنایت جنگی» قرار گیرد. 
فولکر تورک در گفت‌و‌گو با الجزیره، با اشاره به بازدید از مناطق جنوبی و گفت‌و‌گو با آوارگان لبنانی، گفت: بسیاری از ساکنان پس از بازگشت به روستا‌های خود، با مناطقی روبه‌رو شده‌اند که عملاً دیگر وجود خارجی ندارند. به گفته او، برخی روستا‌های واقع در جنوب رود لیتانی به طور کامل با خاک یکسان شده یا آنچنان آسیب دیده‌اند که امکان بازگشت ساکنان به آنها وجود ندارد. برآورد‌های مختلف نشان می‌دهد که ده‌ها هزار واحد مسکونی در جنوب لبنان تخریب شده یا به شدت آسیب دیده است. گزارش‌های رسمی و بین‌المللی از تخریب بیش از ۵۰ تا ۶۸ هزار واحد مسکونی و آوارگی بیش از یک میلیون نفر حکایت دارد؛ آماری که جنوب لبنان را به یکی از گسترده‌ترین صحنه‌های تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی در سال‌های اخیر تبدیل کرده است. 
مقام‌های اسرائیلی نه تنها این تخریب‌ها را انکار نمی‌کنند، بلکه آن را بخشی از راهبرد نظامی خود معرفی می‌کنند. «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، دیروز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که در ۲۴ روستای لبنانی با قدمت صد‌ها سال ما تمام ساختمان‌ها را تخریب کردیم، نه خانه به خانه، بلکه کل روستا‌ها را. کاتس افزود: «تخریب آنها به پایان رسیده است. باید درک کنید که بین ۱۵ تا ۲۰ هزار خانه در تمام ۲۴ روستا تخریب شده است.» بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز پیش‌تر از طرح «غزه‌سازی جنوب لبنان» سخن گفته بود. 
حملات میدانی اسرائیل به لبنان در سایه سکوت دولت همچنان ادامه دارد. طی روز‌های اخیر، توپخانه ارتش اسرائیل ارتفاعات علی‌الطاهر در شهرستان النبطیه را هدف قرار داده و انفجار‌های متعددی در مناطق القنطره، مرکبا، دیرسریان، کفرتبنیت، مجدل‌زون، المنصوری و بنت‌جبیل گزارش شده است. علاوه بر گلوله‌باران، عملیات انفجار ساختمان‌ها، تخریب خانه‌های مسکونی و آتش‌زدن املاک در بخش‌هایی از جنوب لبنان همچنان ادامه دارد؛ اقداماتی که به گفته منابع لبنانی، حتی پس از توافق آتش‌بس نیز متوقف نشده است. 
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که لبنان و رژیم صهیونیستی، با نظارت مستقیم امریکا، خود را برای دور جدید مذاکرات در شهر رم آماده می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، این مذاکرات از چهارم تا ششم اوت با محوریت اختلافات مرزی، عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی و بررسی گسترش «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان برگزار خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: حقوق ، سازمان ملل ، لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

پادوی حقیر نتانیاهو!

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

کلنگ بمب را می‌زنید!

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است

حاج علی یک فرمانده پیشرو بود

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

نظم ایرانی در تنگه هرمز

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

«محفل ستاره‌ها» آغاز یک مسیر تازه در برنامه‌سازی قرآنی است

تعرفه‌های رنگارنگ ترمز واردات خودرو را کشیده است 

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

کمال کامیابی نیا از فوتبال خداحافظی کرد

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

زمان ایستایی زائران اربعین حسینی در مرز فقط ۴ ثانیه است

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

الزیدی: به ترامپ توصیه کردم به ایران حمله نکند

خنجر یمنی از روبه‌رو!

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار