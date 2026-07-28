بخشش قاتل به احترام اربعین

جوان آنلاین: صبح دیروز، سهشنبه ششم مردادماه، شعبه اول اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران میزبان جلسه صلح و سازش برای یک محکوم به قصاص بود که شش سال قبل در حادثهای مرتکب قتل شده بود و در زندان برای اجرای حکمش روزشماری میکرد. این نشست که با هدف جلب رضایت اولیایدم برگزار شد، در فضایی آکنده از احساسات، اشک و لبخند را بر چهره حاضران نشاند.
خانواده قاتل که نگرانی در چهرهشان موج میزد، از صبح اول وقت به دادسرا آمده بودند به امید اینکه این جلسه به بخشش قاتل ختم شود. همه چشمانشان به در بود و در انتظار مادر مقتول به عنوان تنها اولیای دم بودند.
ورود مادر مقتول و تصمیم غافلگیرکننده
دقایقی بعد، زن سالخوردهای که به سختی راه میرفت وارد اتاق شد. هیچکسی و حتی قاضی حسین درودی، رئیس شعبه، هم خبر نداشت که او امروز به عشق امامحسین (ع) و احترام به اربعین سالار شهیدان و یاران باوفایش به دادسرا گام گذاشته تا لبخند بر لبان افراد حاضر بنشاند.
لحظات به سختی میگذشت و سنگینی فضا در چشمان خانواده قاتل دیده میشد که زن سالخورده از قاضی شعبه درخواست کرد خانواده قاتل از اتاق بیرون بروند، چون میخواهد تصمیمش را بدون حضور آنها بگیرد. همه بیرون رفتند و مادر مقتول به قاضی اجرای احکام اعلام کرد که قاتل فرزندش را بدون هیچ چشمداشتی بخشیدهاست.
تصمیم با خدا، نه با التماس
مادر مقتول با چشمانی که از اشک شوق میدرخشید، گفت: «امروز به دادسرا آمدم تا فقط با خدا معامله کنم. دوست نداشتم لحظهای که میخواهم تصمیم نهایی را بگیرم، اشک و التماسهای آنها را ببینم و تحتتأثیر این فضا قرار بگیرم. من قاتل را بخشیدم حتی بدون گرفتن یک ریال، چون امروز به عشق امامحسین (ع) و احترام به اربعین او به دادسرا آمدم. میخواهم ثواب این بخشش که به احترام امامحسین (ع) انجام دادم، به روح پسرم برسد.»
وی در پایان گفت: «پسرم بیگناه به قتل رسید و در این مدت خانوادهاش بارها به جلوی خانهام آمدند و گریه و التماس کردند، اما من قاتل را به خاطر گریه و التماس آنها نبخشیدم. الان فقط به احترام اربعین سالار شهیدان بخشیدم. امیدوارم قاتل وقتی از زندان آزاد شد، راه درست را انتخاب و گذشتهاش را جبران کند.»
پایان خوش جلسه صلح و سازش
پس از این اقدام خداپسندانه و غیرقابلباور، خانواده قاتل به دستور قاضی وارد شعبه شدند. آنها خبر نداشتند که مادر مقتول چه تصمیمی گرفته است و وقتی فهمیدند، اشک در چشمانشان جاری شد و لبخند بر لبانشان نشست. آنها سجده شکر به جا آوردند و از زن سالخورده تشکر کردند. به گفته خودشان، باورش برای آنها سخت بود که مادر مقتول، فرزندشان را بدون هیچ چشمداشتی ببخشد.
بدین ترتیب، جلسه صلح و سازش صبح دیروز به خوشی پایان یافت و قاتل به زندگی دوباره بازگشت. متهم به زودی از جنبه عمومی جرم در دادگاه محاکمه میشود.
آغاز ماجرا؛ قتل بر سر اختلافات خانوادگی
روز سهشنبه، نوزدهم فروردینماه سال ۱۳۹۹، مأموران پلیس تهران از درگیری خونین دو مرد در یکی از خیابانهای منطقه خاوران در جنوب تهران باخبر شدند و راهی محل شدند. مأموران پلیس در محل حادثه با پیکر خونین مرد جوانی به نام «سعید» روبهرو شدند که با اصابت ضربه چاقو در پرتگاه مرگ قرار داشت.
بررسیها نشان داد که وی لحظاتی قبل در درگیری با برادر همسر سابقش زخمی شده است. همزمان با ادامه تحقیقات درباره این حادثه، مأموران سعید را برای درمان به بیمارستان منتقل کردند، اما ساعتی بعد تیم پزشکی اعلام کرد که تلاش برای نجات جان مرد زخمی نتیجهای نداده و وی بر اثر شدت جراحات جان باخته است.
دستگیری قاتل و اعتراف
با اعلام خبر قتل مرد جوان، پرونده روی میز بازپرس جنایی قرار گرفت و تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز کردند. تحقیقات حکایت از آن داشت که مقتول مدتی قبل همسرش را طلاق داده و به همین دلیل با خانواده همسر سابقش اختلاف پیدا کردهاست. روز حادثه، «کیوان» به جلوی خانه داماد سابقشان رفته و سر همین موضوعات با او درگیر شده و او را به قتل رساندهاست.
با به دست آمدن این اطلاعات، کارآگاهان خیلی زود قاتل را بازداشت و به اداره پلیس منتقل کردند. متهم در بازجوییها با اظهار پشیمانی به قتل اعتراف کرد و گفت: «مقتول با خانواده ما اختلاف پیدا کرد و از خواهرم جدا شد. پس از آن، خواهرم خیلی ناراحت بود و من هم از رفتارهای داماد سابقمان عصبانی بودم. آن روز به در خانهاش رفتم تا به او اعتراض کنم که با هم درگیر شدیم. آنقدر عصبانی بودم که با چاقو ضرباتی به او زدم، اما قصد قتل نداشتم. خیلی پشیمان شدم، اما فایدهای نداشت و داماد سابقمان به قتل رسید.»
محکومیت و بخشش
متهم پس از اعتراف و تکمیل تحقیقات در شعبه ۱۱ کیفری یک استان تهران محاکمه شد و با درخواست اولیایدم به قصاص محکوم گردید. رأی دادگاه پس از تأیید در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور، برای سیر مراحل اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام فرستاده شد و روی میز قاضی حسین درودی قرار گرفت.
متهم در یک قدمی چوبه دار قرار داشت که جلسات صلح و سازش برای جلب رضایت اولیای دم برگزار شد. با حضور مادر مقتول در جلسه صلح و سازش و بخشش خداپسندانه او به احترام اربعین حسینی، پرونده قتل سعید پس از شش سال با بخشش بسته شد. قاتل به زندگی دوباره بازگشت و به زودی از جنبه عمومی جرم محاکمه میشود.