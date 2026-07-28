۲ پرونده قتل با سقوط از ارتفاع

جوان آنلاین: چندی قبل، اعضای خانوادهای در تهران به اداره پلیس رفتند و از گم شدن ناگهانی دختر جوانشان به نام «آرزو» شکایت کردند. یکی از اعضای خانواده گفت: «خانهمان در یکی از خیابانهای شمال غرب تهران است. دخترمان از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت. الان نگرانیم و از شما درخواست کمک داریم.»
با ثبت این شکایت، تیمی از مأموران به دستور قاضی رضا اعلایی، بازپرس دادسرای امور جنایی تهران، تحقیقات خود را آغاز کردند. جستوجو برای پیدا کردن ردی از دختر جوان ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل، مأموران در جریان مرگ مشکوک دختر جوانی در یکی از بیمارستانها قرار گرفتند.
وقتی مأموران به بیمارستان رسیدند، دریافتند که دختر فوتشده همان آرزو است که به دلیل سقوط از ارتفاع و سوختگی جان باخته است. بررسیها نشان داد که دختر جوان از طبقه سوم یک ساختمان مسکونی که مرد جوان مجردی در آن زندگی میکرد، سقوط و فوت کردهاست.
بازداشت مرد جوان و اعتراف
بدین ترتیب، مرد جوان بازداشت شد. وی ابتدا منکر آشنایی با دختر جوان شد و گفت که او از پشت بام ساختمان به پایین پرت شدهاست، اما در ادامه وقتی با دلایل و مدارک روبهرو شد، ادعا کرد: «با آرزو در خیابان آشنا شدم. او به خانهام آمد و مشروب خورد. حالش بد شد و میگفت خانه متعلق به خودش است و از من خواست از خانهام بروم. عصبانی شدم و روی او نفت ریختم و آتش زدم. او آتش گرفت و خودش را به پایین پرت کرد.»
تحقیقات از متهم برای روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده ادامه دارد.
قتل شوهر از بالکن
دومین حادثه نیز مدتی قبل در حوالی کهریزک رخ داد. در آن حادثه، مردی پس از سقوط از بالکن خانهاش در طبقه سوم به کام مرگ رفت. همسر وی ادعا کرد که او خودکشی کردهاست، اما بررسیها نشان داد که مرد فوتشده با همسرش اختلاف و درگیری داشتهاست.
اعتراف همسر قاتل
بدین ترتیب، همسر وی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت. متهم صبح دیروز به قتل شوهرش اعتراف کرد و گفت: «با همسرم درگیر شدم و او را از روی بالکن به پایین هل دادم.»
تحقیقات از متهم برای روشن شدن زوایای پنهان این حادثه ادامه دارد.