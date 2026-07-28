کد خبر: 1371482
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » اخبار كلی

۲ پرونده قتل با سقوط از ارتفاع

1 قتل مرموز دختر جوان در سقوط از بالکن خانه مرد مجرد و قتل مرد جوان به دست همسرش با سقوط از بالکن خانه‌اش، دو پرونده جنایی است که کارآگاهان جنایی پایتخت در حال تحقیق درباره آنها هستند. 
آرمین بینا 

جوان آنلاین: چندی قبل، اعضای خانواده‌ای در تهران به اداره پلیس رفتند و از گم شدن ناگهانی دختر جوانشان به نام «آرزو» شکایت کردند. یکی از اعضای خانواده گفت: «خانه‌مان در یکی از خیابان‌های شمال غرب تهران است. دخترمان از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت. الان نگرانیم و از شما درخواست کمک داریم.» 

با ثبت این شکایت، تیمی از مأموران به دستور قاضی رضا اعلایی، بازپرس دادسرای امور جنایی تهران، تحقیقات خود را آغاز کردند. جست‌و‌جو برای پیدا کردن ردی از دختر جوان ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل، مأموران در جریان مرگ مشکوک دختر جوانی در یکی از بیمارستان‌ها قرار گرفتند. 

وقتی مأموران به بیمارستان رسیدند، دریافتند که دختر فوت‌شده همان آرزو است که به دلیل سقوط از ارتفاع و سوختگی جان باخته است. بررسی‌ها نشان داد که دختر جوان از طبقه سوم یک ساختمان مسکونی که مرد جوان مجردی در آن زندگی می‌کرد، سقوط و فوت کرده‌است. 

بازداشت مرد جوان و اعتراف 

بدین ترتیب، مرد جوان بازداشت شد. وی ابتدا منکر آشنایی با دختر جوان شد و گفت که او از پشت بام ساختمان به پایین پرت شده‌است، اما در ادامه وقتی با دلایل و مدارک روبه‌رو شد، ادعا کرد: «با آرزو در خیابان آشنا شدم. او به خانه‌ام آمد و مشروب خورد. حالش بد شد و می‌گفت خانه متعلق به خودش است و از من خواست از خانه‌ام بروم. عصبانی شدم و روی او نفت ریختم و آتش زدم. او آتش گرفت و خودش را به پایین پرت کرد.» 

تحقیقات از متهم برای روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده ادامه دارد. 

قتل شوهر از بالکن 

دومین حادثه نیز مدتی قبل در حوالی کهریزک رخ داد. در آن حادثه، مردی پس از سقوط از بالکن خانه‌اش در طبقه سوم به کام مرگ رفت. همسر وی ادعا کرد که او خودکشی کرده‌است، اما بررسی‌ها نشان داد که مرد فوت‌شده با همسرش اختلاف و درگیری داشته‌است. 

اعتراف همسر قاتل 

بدین ترتیب، همسر وی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت. متهم صبح دیروز به قتل شوهرش اعتراف کرد و گفت: «با همسرم درگیر شدم و او را از روی بالکن به پایین هل دادم.» 

تحقیقات از متهم برای روشن شدن زوایای پنهان این حادثه ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پلیس ، قتل ، مجرم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

پادوی حقیر نتانیاهو!

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

کلنگ بمب را می‌زنید!

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است

حاج علی یک فرمانده پیشرو بود

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

نظم ایرانی در تنگه هرمز

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

«محفل ستاره‌ها» آغاز یک مسیر تازه در برنامه‌سازی قرآنی است

تعرفه‌های رنگارنگ ترمز واردات خودرو را کشیده است 

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

کمال کامیابی نیا از فوتبال خداحافظی کرد

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

زمان ایستایی زائران اربعین حسینی در مرز فقط ۴ ثانیه است

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

الزیدی: به ترامپ توصیه کردم به ایران حمله نکند

خنجر یمنی از روبه‌رو!

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار