برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۱۹ شهرستان منتخب آغاز شد

جوان آنلاین: معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پس از اجرای فازهای اول و دوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، روز گذشته ابلاغ فاز سوم صادر شد و ۱۹ شهرستان منتخب در قالب دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی برای اجرای برنامه انتخاب شدهاند.
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اجرای موفق برنامه پزشکی خانواده برای نظام سلامت کشور یک ضرورت است و در این مسیر هیچ گزینهای جز موفقیت وجود ندارد، زیرا هرگونه ناکامی در اجرای این برنامه، بزرگترین آسیب را به نظام سلامت کشور وارد خواهد کرد.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ کشور در دنیا این برنامه را اجرا کردهاند و بررسی تجربیات جهانی نشان میدهد که استقرار کامل آن در مدت کوتاه امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند فرهنگسازی، برنامهریزی، صبر، حوصله و پیگیری مستمر است. با این حال، با توجه به تجربیات موجود، روند اجرای برنامه در کشور را مثبت و امیدوارکننده ارزیابی میکنیم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تجربه اجرای این برنامه در استانهای فارس و مازندران اظهار کرد: تجربه گذشته به دلیل اجرا نشدن کامل برنامه، همواره به عنوان نمونهای ناموفق مطرح شده است، در حالی که مشکل اصلی، عدم اجرای صحیح برنامه بود. از این رو، اجرای دقیق و اصولی برنامه فعلی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیسی خطاب به مدیران دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی بیان کرد: اجرای این برنامه یکی از مهمترین مأموریتهای مدیریتی شماست و نتیجه آن، چه موفقیت و چه عدم موفقیت، در کارنامه مدیریتی شما ثبت خواهد شد. از این رو، باید با برنامهریزی دقیق، هماهنگی و استفاده از همه ظرفیتها، زمینه اجرای موفق آن را فراهم کنیم.
وی با اشاره به آغاز فاز سوم برنامه گفت: برخی از این شهرستانها پیش از این تجربه اجرای برنامه را داشتهاند؛ شهرستانهای فیروزآباد، جهرم، لارستان، فسا و جویبار که پیشتر در قالب مدلهای قبلی فعالیت میکردند، اکنون باید با انتقال به مدل جدید، فرآیند سوئیچ برنامه را بهدرستی انجام دهند. انتظار ما از این شهرستانها بیش از سایر مناطق است، زیرا اجرای صحیح این مرحله میتواند الگوی مناسبی برای تعمیم برنامه به سایر شبکههای کشور باشد.
معاون وزیر بهداشت انتخاب این شهرستانها را اقدامی هوشمندانه دانست و گفت: اگر این شبکهها بتوانند فرآیند انتقال به مدل جدید را با موفقیت انجام دهند، تجربه حاصل از آن بهراحتی در سایر شبکههای همان استان و سپس در سطح کشور قابل استفاده خواهد بود.
رئیسی همچنین به درخواست یکی از دانشگاهها برای تعویق اجرای برنامه در یکی از شهرستانهای منتخب به دلیل کمبود نیروی انسانی، متخصص و برخی مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت: این درخواست در حال بررسی است و لازم است وضعیت زیرساختهای سطح یک، سطح دو و فناوری اطلاعات بهطور دقیق ارزیابی شود. در صورتی که امکان رفع مشکلات وجود داشته باشد، وزارت بهداشت از همه ظرفیتهای موجود برای پشتیبانی از اجرای برنامه استفاده خواهد کرد.
وی اظهار کرد: جایگزین کردن اجرای برنامه در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر به جای شهرستان منتخب، به معنی آغاز نشدن واقعی برنامه خواهد بود؛ بنابراین انتظار میرود دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی با ارائه دقیق نیازها و مشکلات خود، زمینه رفع موانع و اجرای برنامه را فراهم کنند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به استمرار جلسات هفتگی پایش اجرای برنامه افزود: انتظار داریم با بهرهگیری از تجربیات فازهای اول و دوم، اجرای فاز سوم با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری دنبال شود. همچنین روسای دانشگاهها و دانشکدهها با مدیریت مستمر شبکههای منتخب، روند اجرا را بهصورت منظم رصد کرده و بازخوردهای لازم را دریافت کنند.
رئیسی بر ضرورت توجه همزمان به مؤلفههای اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) تأکید کرد و گفت: در بسیاری از استانها از جمله آذربایجان شرقی، خوزستان و کرمان اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام شده است. با توجه به احتمال ارائه گزارش عملکرد دانشگاهها به رئیسجمهور در آینده نزدیک، لازم است دانشگاهها آمادگی داشته باشند گزارشی از اقدامات خود در حوزه مؤلفههای اجتماعی مؤثر بر سلامت نیز ارائه کنند.