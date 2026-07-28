نجات «توسکا» از دست دزدان کراواتی!

جوان آنلاین:نسل دزدان دریایی هنوز منقرض نشده، فقط ظاهرشان عوض شده و به جای کلاه و چشمبند، کت و شلوار میپوشند و کراوات میزنند! همچنانکه محموله دارویی کشتی «توسکا» فروردینماه توسط دزدان دریایی امریکا توقیف شد تا بیماران دیالیزی بیش از پیش دچار چالش شده و سلامتیشان به خطر بیفتد. حالا پس از سه ماه و با پیگیریهای هلالاحمر از طریق مجامع بینالمللی، این کشتی و محمولهاش آزاد و وارد کشور شد. این محموله برای تأمین نیاز دارویی ۴۴ هزار بیمار دیالیزی در نظر گرفته شده است.
غربیها در طول تاریخ کوتاهشان اثبات کردهاند که از هیچ اقدامی ابا ندارند. همچنانکه ماجرای دزدی دریایی ماسک و اقلام پزشکی در دوران همهگیری کرونا از سوی امریکا رسوایی بیسابقه این کشور را در جهان رقم زد.
امریکا محمولههایی از ماسک را که آلمان از چین سفارش داده بود، در یک کشور ثالث ضبط و به خاک خود منتقل کرد. همان زمان آندریاس گایزل، نماینده مجلس در آلمان، با انتقاد از این اقدام امریکا، آن را «راهزنی دریایی مدرن» توصیف کرد.
رسانههای فرانسه نیز گزارش دادند که امریکا محموله ماسک به این کشور را نیز ضبط کرده است. سیبیسی کانادا نیز در گزارشی اعلام کرد همپیمانان امریکا از اروپا تا امریکای جنوبی از امریکا شکایت میکنند که با افزایش قیمت یا ضبط مستقیم، منابع پزشکی جهان را غارت میکند! این رویکرد امریکا همچنان ادامه دارد و این بار کشتی ایرانی حاوی محموله داروها و اقلام مورد نیاز بیماران دیالیزی کشورمان به بهانه محاصره دریایی از سوی این کشور توقیف شد و حالا پس از سه ماه با پیگیریهای جمعیت هلالاحمر از مسیر نهادهای بینالمللی این کشتی آزاد شد.
راهزنی امریکا در توقیف کشتی توسکا
بامداد دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا (ص) اعلام کرد: امریکای متجاوز با نقض آتشبس و راهزنی دریایی، با شلیک به سوی یکی از کشتیهای تجاری ایران در آبهای دریای عمان و از کار انداختن سیستم ناوبری آن با پیادهکردن تعدادی از تفنگداران تروریست خود روی عرشه شناور یادشده، آن را مورد تجاوز قرار دادند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری امریکا، مدعی شده بود که کشتی «توسکا» «به دلیل سابقه فعالیتهای غیرقانونی تحت تحریم وزارت خزانهداری امریکاست. ما کنترل کامل کشتی را در اختیار داریم و در حال بررسی محموله آن هستیم!»
کشتی تجاری «توسکا» در حالی که محمولهای شامل مواد اولیه و ملزومات دارویی مورد نیاز کشور را حمل میکرد، توسط نیروهای متخاصم و متجاوز امریکایی به صورت غیرقانونی توقیف شد. بخشی از محموله این کشتی به تأمین نیاز بیماران دیالیزی اختصاص داشت و توقیف آن، روند انتقال این اقلام به کشور را با تأخیر مواجه کرد.
پیگیریهای بینالمللی
راضیه عالیشوندی، معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر، با اشاره به آزادی محموله دارویی کشتی «توسکا» میگوید: «این کشتی که ۳۱ فروردینماه امسال حامل اقلام و تجهیزات مورد نیاز بیماران دیالیزی بود، توسط دزدان دریایی امریکایی توقیف شد و پس از ۹۵ روز، با پیگیریهای مستمر هلالاحمر در مجامع بینالمللی و بشردوستانه، محموله آن آزاد و به کشور منتقل شد.» به گفته وی، در این مدت، جمعیت هلالاحمر با ارسال مکاتبات و پیگیری از طریق ۱۷ نهاد بینالمللی و بشردوستانه، روند آزادی این محموله را دنبال کرد که سرانجام به نتیجه رسید.
عالیشوندی با بیان اینکه این محموله شامل هشت کانتینر است، میافزاید: «بخشی از محموله روز گذشته و بخش دیگر امروز تحویل شرکت وابسته به جمعیت هلالاحمر شده است.»
طبق توضیحات معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر، اقلام موجود در این محموله شامل مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید تجهیزات درمانی دیالیز است که پس از طی مراحل تولید، به محصول نهایی تبدیل شده و در اختیار بیماران قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: «با ورود این محموله، نیاز درمانی حدود ۴۴ هزار بیمار دیالیزی کشور به تجهیزات ضروری دیالیز تأمین خواهد شد.»
محموله داروهای حیاتی
پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر، در دیدار با حسام الشرقاوی، مدیر منطقهای فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر در خاورمیانه و شمال آفریقا، خواستار پیگیری و تلاش این فدراسیون برای آزادسازی محموله دارویی کشتی «توسکا» شده بود.
کولیوند در این دیدار با اشاره به توقیف محموله مواد اولیه دارویی بیماران دیالیزی در کشتی «توسکا»، آزادسازی این محموله را برای درمان بیماران دیالیزی حیاتی دانست و خواستار اقدام جدی نهادهای بینالمللی برای بازگرداندن آن به کشور شد.
وی همچنین توقیف محموله دارویی را مغایر با اصول انسانی و حقوق بینالملل بشردوستانه عنوان کرده و بر ضرورت تسهیل دسترسی بیماران به دارو و اقلام درمانی مورد نیاز تأکید کرده بود.
بر اساس اعلام جمعیت هلالاحمر، پیگیریهای این جمعیت از طریق مجامع و نهادهای بینالمللی برای آزادسازی محموله دارویی کشتی «توسکا» ادامه یافت و سرانجام پس از حدود سه ماه، این محموله آزاد و وارد کشور شد. این محموله برای تأمین نیاز دارویی ۴۴ هزار بیمار دیالیزی در نظر گرفته شده است.
توسکا، نماد رشادت و استقامت دریادلان ایران
محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به حمله ناو نظامی امریکایی به کشتی کانتینربر توسکا، متعلق به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در فروردینماه امسال و گروگانگیری ۲۵ خدمه آن به مدت دو هفته از سوی امریکاییها گفت: «حمله ناجوانمردانه نیروی نظامی امریکا به ۲۵ دریانورد غیرنظامی و ۳ عضو از خانواده ایشان شامل ۲ همسر و ۱ فرزند دریانورد، اگرچه آسیب روحی زیادی به دریانوردان و خسارت مالی به کشتی توسکا وارد آورد، اما ایستادگی، رشادت و استقامت دریانوردان ایرانی را برای دفاع از خاک کشورشان به رخ کشید و از آن، رویدادی جهانی ساخت.»
مدرس خیابانی با بیان اینکه ۲۰۰ نظامی امریکایی از چنگ تا دندان مسلح، ۲۵ دریانورد و دو خانواده همراه آنها را به گروگان گرفتند تا به خیال خود، بخشی از خاک ایران را تصاحب کنند، اظهار کرد: «کشتی قطعهای از خاک وطن است و امریکاییها با حمله راکتی و موشکی به موتورخانه کشتی و آسیب رساندن به سیستم ناوبری کشتی، دریانوردان متخصص و متبحر ایرانی را در چند اتاق زندانی کردند.»
به گفته وی، علیرغم اینکه تعداد بسیار بالایی از نیروهای فنی و تکنسینهای خود را جهت راهاندازی موتور به کشتی آورده بودند و ساعتها نیز وقت سپری کردند، اما مجبور شدند در مقابل مهارت، دانش و تخصص دریانوردان ایرانی سر تعظیم فرود آورند و در نهایت، این دریانوردان ایرانی و مهندسان خبره گروه کشتیرانی بودند که در مدت زمان بسیار کوتاهی کشتی را راهاندازی کردند که روایت آن منتشر خواهد شد.