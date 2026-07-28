فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به نامه‌ها و نقاشی‌های کودکان کرج اعلام کرد: قدرت موشکی میراث شهیدان و فریاد ملت ایران است.

جوان آنلاین: جمعی از کودکان کرج در روز‌های اخیر با ارسال نامه‌ها و نقاشی‌هایی برای سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از رزمندگان و مدافعان امنیت کشور قدردانی کردند.

سردار موسوی نیز در پاسخ به این ابراز احساسات پرمهر کودکان، پیامی خطاب به آنان صادر کرد. فرمانده هوافضای سپاه در این پیام با تأکید بر جایگاه راهبردی قدرت دفاعی کشور، آن را میراثی گران‌قدر و برگرفته از ایثار شهیدان دانست.

متن پیام سردار موسوی به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران، ودیعه قائد شهیدمان و میراث سرداران شهید؛ حسن طهرانی‌مقدم، امیرعلی حاجی‌زاده، محمود باقری و شهدای خونین‌کفن هوافضاست که سوخت پیشران آن فریاد بلند آحاد ملت غیور، بصیر و ولایت‌مدار ایران اسلامی است که به لطف الهی هیچ‌گاه خاموش نمی‌شود. خداوند نصرت و پیروزی را به ملت ما عنایت فرماید.

سید مجید موسوی»