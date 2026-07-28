پایان گروگانگیری در بویراحمد؛ نقشه اخاذی با عملیات پلیس ناکام ماند

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از آزادی یک گروگان و دستگیری عاملان حبس غیرقانونی و اخاذی در جریان عملیات شناسایی و دستگیری محکومان متواری خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ بهمن گرجیان اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح‌های پلیس برای شناسایی و دستگیری محکومان متواری و افراد تحت تعقیب، مأموران کلانتری ۱۲، یگان امداد و واحد جلب دادسرا با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و رصد دقیق، مخفیگاه تعدادی از این افراد را شناسایی کردند.

به گزارش مهر، وی افزود: در عملیات ضربتی که با دستور مقام قضائی انجام شد، ضمن دستگیری محکومان متواری، مأموران با یک مورد جرم مشهود در داخل مخفیگاه مواجه شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد متهمان علاوه بر فرار از اجرای قانون، یک نفر را به صورت غیرقانونی در این محل حبس کرده و قصد داشتند با تحت فشار قرار دادن خانواده وی، از آنان اخاذی کنند.

سرهنگ گرجیان ادامه داد: با اقدام سریع نیرو‌های عملیاتی، فرد گروگان‌گرفته شده صحیح و سالم آزاد و متهمان در محل دستگیر شدند.

وی بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه، ادله و مستندات مرتبط با جرم کشف و برای تکمیل پرونده ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با تأکید بر اینکه هیچ حاشیه امنی برای مجرمان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند، با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، برابر قانون برخورد خواهد کرد.