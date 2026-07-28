جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حماس، در بیانیه این جنبش آمده است: فراخوان «اسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای تخریب اردوگاهی جدید در کرانه باختری و تلاش برای کوچاندن ساکنان آن، فراخوانی تروریستی و فاشیستی و بیانگر ذهنیت نسل‌کُشی و جنایتکارانه سران رژیم اشغالگر و بی‌پروایی آنها در ارتکاب فجیع‌ترین جنایت‌ها علیه ملت فلسطین است.

به گزارش ایرنا، حماس درباره طرح‌های جنایتکارانه کابینه افراطی صهیونیست‌ها در قبال کرانه باختری هشدار داد و افزود که اظهارات کاتس و نیز اظهارات بن گویر و اسموتریچ این طرح‌ها را فاش کرد؛ طرح‌هایی که به دنبال گسترش الگوی کوچاندن اجباری فلسطینیان در اردوگاه‌های جنین و طولکرم و در نهایت حذف آنها در چارچوب رویکرد لجام گسیخته کابینه تروریستی رژیم اشغالگر است که همه ارزش‌ها و هنجار‌ها را نادیده می‌گیرد.

حماس افزود: این جنایت‌های مستمر و عملیات‌های قتل، تروریسم، ارعاب، تخریب هدفمند که کابینه و ارتش دشمن در شهر‌ها و اردوگاه‌های کرانه باختری انجام می‌دهد، هرگز موفق نخواهد شد ملت آزاده و رزمندگان قهرمان و جوانان انقلابی ما را از پایداری و مقاومت و مقابله با رژیم اشغالگر و فاشیسم بازدارد و ملت ما قوی‌تر و مقاوتر از وحشی‌گری رژیم اشغالگر و طرح‌های آن است.

این جنبش همچنین تأکید کرد: جامعه جهانی، سازمان ملل و نهاد‌ها و موسسات قضایی بین‌المللی بایستی به مسئولیت خود عمل کنند و این اظهارات و مواضع را پیگیری و سران رژیم اشغالگر را به دلیل ارتکاب جنایت، مؤاخذه کنند و جلوی تجاوزاتشان علیه سرزمین و ملت ما را بگیرند.

حماس در ادامه مردم فلسطین را به اتحاد و بسیج عمومی در سراسر مناطق کرانه باختری، قدس و اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ برای مقابله با جنایت‌های کابینه رژیم راست‌گرای افراطی و گروهک‌های شهرک‌نشین و نیز تشدید مقاومت در نقاط تماس فراخواند.

شبکه ۱۳ تلویزونی رژیم صهیونیستی گزارش داد که «اسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم به ارتش اسرائیل دستور داده است مقدمات اشغال یک اردوگاه اوارگان فلسطینی دیگر در کرانه باختری را در چارچوب گسترش عملیات نظامی این رژیم فراهم کند.

بر اساس این گزارش، این دستور در ادامه عملیات نظامی ارتش اسرائیل در اردوگاه‌های جنین، طولکرم و نور شمس صادر شده است.

بر اساس بیانیه دفتر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، این تصمیم در جریان نشست امنیتی شامگاه دوشنبه با حضور «ایال زمیر» رئیس ستاد کل ارتش، «ایتزیک کوهن» رئیس اداره عملیات، «شلومی بایندر» رئیس بخش اطلاعات نظامی، «آوی بلوت» فرمانده منطقه مرکزی و شماری دیگر از مقام‌های امنیتی اتخاذ شد.