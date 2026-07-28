شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

جوان آنلاین: پهپاد شناسایی و رزمی MQ-۹ ریپر به عنوان ستون فقرات اصلی توان پهپادی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در سال‌های اخیر عمل کرده و البته در سال‌های گذشته در مقابل محور مقاومت و پدافند جمهوری اسلامی ایران صاحب یک رکورد بالا در زمینه شناسایی و سرنگون شدن است.

به گزارش تسنیم، این پهپاد خصوصاً در جنگ رمضان به گفته مسئولین آمریکایی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های آنها بوده و البته در بین کل هواگرد‌های آمریکایی در آن جنگ نیز بیشترین تلفات را متحمل شده است.

در طول جنگ رمضان و چند درگیری محدود بعد از آن، پدافند جمهوری اسلامی ایران موفق به انهدام ۳۳ فروند پهپاد شناسایی و رزمی MQ-۹ ریپر شد که عمده آنها در آسمان کشور هدف قرار گرفته و برخی از آنها نیز در حملات موشکی به پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های اطراف بر روی زمین منهدم شدند.

پهپاد MQ-۹ Reaper در ارتش آمریکا برای مأموریت‌های شناسایی، مراقبت و حملات دقیق به اهداف زمینی به‌کار می‌رود و توان حمل موشک‌های AGM-۱۱۴ Hellfire و بمب‌های هدایت‌شونده را دارد.

اما در جریان دور جدید درگیری‌های بین ایران و ایالات متحده بعد از نقض تفاهم توسط آمریکا، دوباره تصاویری از سرنگون شدن پهپاد ریپر در نقاط مختلف کشور منتشر شد.

در همین راستا سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگوی اختصاصی با تسنیم اطلاعات بسیار جالبی در خصوص شکار‌های مربوط به این پهپاد ارائه داده است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

به گفته سردار محبی، در فاصله ۱۵ روز (۱۷ تا ۳۱ تیرماه) پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق به شکار ۱۱ هدف هوایی شده که ۷ فروند از آنها پهپاد‌های سری MQ-۹ ریپر بودند.

همچنین در حمله قدرتمند موشکی سپاه به پایگاه هوایی الارزق در اردن، یک آشیانه -احتمالاً مربوط به پهپاد‌های ریپر- به طور کامل منهدم شده و در تصویر ماهواره‌ای مورد نظر و در کنار آشیانه، انهدام یک ریپر دیگر و احتمالاً آسیب به یک فروند دیگر از این پهپاد مشاهده می‌شود.

با احتساب شکار ۷ فروند ریپر در آسمان ایران و انهدام حداقل یک فروند از ریپر‌ها روی زمین در اردن، رقم شکار‌های ریپر‌های آمریکایی از ابتدای جنگ رمضان تا به امروز به حداقل ۴۱ فروند می‌رسد.

البته سردار محبی در صحبت‌های خود از نابودی یکی از آشیانه‌های نگهداری کیت‌های پهپادهی که هنوز سر هم نشده بودند نیز صحبت کرد که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سخنگوی سپاه ۸ فروند پهپاد نیز در در درون آن سوله وجود داشتند که بر اساس اعلامیه سپاه آنها نیز از مدل MQ-۹ بودند. با حساب کردن ۸ کیت پهپاد ریپر نابود شده می‌توان انهدام نزدیک به ۵۰ فروند پهپاد MQ-۹ از ابتدای جنگ رمضان تا به امروز را تایید کرد.

اما در میانه‌های دور جدید درگیری‌ها بین ایران و آمریکا، تصویر یک پهپاد که توسط رزمندگان تیپ ۴۸ فتح نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان کهگیلویه و بویراحمد سرنگون شده منتشر شد. با بررسی تصویر مشخص شد که پهپاد سرنگون شده از مدل Tiguar M ساخت شرکت لهستانی UAVionics است.

اما سوالی که در ابتدا پیش می‌آید این است که آیا نیرو‌های مسلح ایالات متحده آمریکا جزو کاربران این پهپاد است؟ باید بگوییم که پاسخ مثبت است و البته یک واحد بسیار خاص از یگان عملیات ویژه ارتش آمریکا کاربر این پهپاد لهستانی است.

در ساختار ارتش آمریکا یک فرماندهی مستقل برای نیرو‌های ویژه از سال‌ها پیش تاسیس شده است و بخشی از این واحد یگان موسوم به "نیروی هوابرد گروه ۱ عملیات ویژه" است که البته ماموریت و محل اصلی استقرار آن شرق آسیا و اوقیانوسیه است. اصولاً خبر و گزارشی از استقرار این واحد از عملیات ویژه ارتش آمریکا در منطقه تحت کنترل فرماندهی تروریستی سنتکام تا به امروز مخابره نشده است.

تصویر پهپاد Tiguar M مجهز به آنتن ارتباط ماهواره‌ای نیز در همین مدت اخیر در جریان رزمایشی موسوم به بالیکاتان ۲۰۲۶ در فیلیپین دیده شده بود. در این رزمایش نیرو‌های آمریکایی از گروه ۱ عملیات ویژه حضور داشتند.

برخی کارشناسان احتمال می‌دهند که در منطقه خاورمیانه و اطراف ایران این پهپاد یا توسط سایر یگان‌های عملیات ویژه یا توسط واحد‌های توپخانه‌ای ارتش آمریکا برای هدایت و تصحیح آتش برای راکت انداز‌های هایمارس مورد استفاده قرار گرفته است.

پهپاد مورد نظر تقریبا یک پرنده سبک وزن با وزن برخواست نهایی ۲۵ کیلوگرم است که معمولاً با سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت پرواز کرده و سقف پروازی آن در حدود ۳۶۰۰ متر است. با توجه به اضافه شدن سیستم هدایت ماهواره‌ای برد پروازی این پهپاد می‌تواند شدیدا افزایش پیدا کرده و به نزدیک ۱۸۰۰ کیلومتر برسد.

این پرنده بدون سرنشین توانایی عملیات تصویربرداری با کیفیت بالا در روز و شب و شرایط مختلف جوی و همچنین نقشه برداری دقیق از سطح زمین را دارد. این نقشه برداری‌ها می‌تواند به سرعت سه بعدی نیز انجام شود.

در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت که پهپاد MQ-۹ به عنوان پرنده بدون سرشین اصلی نیرو‌های مسلح آمریکا نقش بسیار مهمی در حوزه جمع آوری اطلاعات و در عین حال حمله به اهداف خاص در بازه‌های زمانی کوتاه دارد و انهدام این حجم از این پرنده‌های بدون سرنشین شبکه جمع آوری اطلاعات نیرو‌های مسلح آمریکا را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.