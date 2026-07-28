وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای از تأکید بر اولویت‌دهی به روش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حل‌های مورد قبول همه طرف‌ها در خصوص تجاوز آمریکا به ایران، در نشست شورای همکاری خلیج فارس خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه این کشور در نشست مشورتی وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، شرکت کرد.

به گزارش ایرنا، در این نشست دیدگاه‌های وزرا درباره تحولات مربوط به مذاکرات جاری و تلاش‌های مربوط به پیشبرد تفاهمات عملی بررسی شد.

بر اساس اعلام وزارت خارجه قطر در این نشست همچنین راهکار‌های گسترش هماهنگی بین کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در قبال مسائل مربوط به آزادی دریانوردی و ایمنی در تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفت.

در بیانیه وزارت خارجه قطر آمده است که در این نشست بر اهمیت اولویت‌دهی به روش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حل‌های مورد قبول همه طرف‌ها تأکید شد.

آمریکا از ۱۶ تیر ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناور‌های عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض تفاهمنامه اسلام آباد حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفت و محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیر ماه مجددا آغاز کرد.

ارتش آمریکا به دستور ترامپ ۱۳ شب پیاپی به بهانه امنیت تنگه هرمز به خاک ایران حملات تجاوزکارانه انجام داد که با دفاع قاطعانه نیرو‌های مسلح ایران پاسخ داده و سرانجام این حملات متوقف شد.

واشنگتن با ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی» و اجرای عملیات فریب برای کشتی‌های تجاری، حضور و نقش خود را در منطقه توجیه می‌کند، در حالیکه ایران تاکید دارد امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشور‌های ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرت‌های خارجی تامین شود.