سفر الزیدی به ترکیه و ادای احترام به آتاتورک

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق در یک سفر رسمی وارد آنکارا شد و مورد استقبال مقامات ترکیه قرار گرفت.
به گزارش مهر، علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، امروز سهشنبه (۶ مرداد ۱۴۰۵) وارد پایتخت ترکیه شد. هواپیمای حامل الزیدی در فرودگاه آنکارا به زمین نشست.
نخستوزیر عراق پس از ورود به آنکارا در محل دفن مصطفی آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه حاضر شد و تاج گلی را در این مکان قرار داد.
به نوشته منابع عراقی، الزیدی در رأس یک هیأت دولتی بلندپایه به آنکارا سفر کرده و قرار است با اردوغان و دیگر مقامات ارشد ترکیه دیدار و گفتوگو کند.
ساعاتی پیش نیز دفتر نخستوزیری عراق در بیانیهای اعلام کرد که این سفر رسمی با هدف تقویت همکاریهای دوجانبه بهویژه در حوزههای اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری، آب، انرژی، امنیت و نفت انجام شده است. دو طرف همچنین درباره مسائل منطقهای و بینالمللی دارای اهمیت مشترک رایزنی خواهند کرد.