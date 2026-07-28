جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری تاس، دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیهای از رایزنی تلفنی میان رؤسای جمهور روسیه و جمهوری آذربایجان با محوریت گسترش همکاریهای دوجانبه خبر داد.
به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این باره آمده است: ولادیمیر پوتین و الهام علیاف، روسای جمهور روسیه و (جمهوری) آذربایجان، طی تماس تلفنی بر عزم متقابل خود برای گسترش همکاریهای متقابلا سودمند تأکید کردند.
کرملین در این بیانیهای اضافه کرد: طرفین ضمن گفتوگو درباره مسائل جاری در دستور کار بین المللی و دوجانبه، بر ماهیت سازنده روابط روسیه و (جمهوری) آذربایجان و تقویت گفتوگوهای بین نهادی میان دو کشور تاکید کردند.