سازمان ملل آمار قربانیان حملات پاکستان به افغانستان را منتشر کرد

جوان آنلاین: هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) اعلام کرد در فاصله اول آوریل تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، حملات و درگیریهای مرزی منتسب به نیروهای امنیتی پاکستان در افغانستان ۳۹۹ قربانی غیرنظامی بر جای گذاشته است که از این میان، ۵۷ نفر کشته و ۳۴۲ نفر زخمی شدهاند.
به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، در میان قربانیان ۴۰ زن، شامل ۶ کشته و ۳۴ زخمی، و ۱۱۲ کودک، شامل ۳۱ کشته و ۸۱ زخمی، حضور دارند. یوناما حملات هوایی و درگیریهای زمینی را عوامل اصلی این تلفات دانست و تأکید کرد که تمامی تلفات ثبتشده در این دوره در افغانستان به نیروهای امنیتی پاکستان نسبت داده شده است.
یوناما همچنین اعلام کرد بیشترین تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی ۲۸ ژوئن به ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر و نیز در گلولهباران مناطق مرزی ولایت کنر در فاصله ۲۷ تا ۲۹ آوریل ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، گلولهباران مناطق مختلف ولایت کنر طی سه روز، ۹۹ قربانی غیرنظامی بر جای گذاشت که شامل هشت کشته و ۹۱ زخمی بود. بر اساس گزارش یوناما، در این حملات مناطق مسکونی، از جمله خانههای غیرنظامیان و محوطه دانشگاه سید جمالالدین افغان در شهر اسعدآباد، هدف قرار گرفتند.
این نهاد سازمان ملل در تشریح حملات هوایی ۲۸ ژوئن اعلام کرد نیروهای امنیتی پاکستان سه حمله هوایی به ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر انجام دادند که در مجموع به کشته شدن ۲۸ غیرنظامی و زخمی شدن ۱۸۹ نفر دیگر انجامید.
گزارش یوناما افزود در ولایت پکتیا، دومین حمله حدود ۲۰ دقیقه پس از حمله نخست و در حالی صورت گرفت که ساکنان محلی مشغول امدادرسانی و خارج کردن افراد گرفتار زیر آوار بودند؛ رخدادی که بیشترین شمار تلفات غیرنظامیان را در این حملات رقم زد.
این گزارش همچنین نسبت به خطر مهمات منفجرنشده در مناطق مرزی هشدار داد و اعلام کرد در یکی از رویدادهای ثبتشده در ولایت پکتیکا، انفجار یک گلوله خمپاره باقیمانده از درگیریهای مرزی، هفت غیرنظامی را کشته و شش نفر دیگر را زخمی کرده است.
یوناما در پایان تأکید کرد این گزارش در چارچوب مأموریت نظارتی این نهاد تنها به حوادث رخداده در خاک افغانستان میپردازد و همه موارد مستندسازی شده پیش از انتشار، برای اطلاع و ارائه دیدگاه در اختیار مقامهای طالبان و دولت پاکستان قرار گرفته است.