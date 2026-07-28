کد خبر: 1371446
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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۲
ورزش » ساير

فدراسیون فوتبال: حق آسیایی چادرملو تثبیت شده است/ پیگیری‌ها از AFC ادامه دارد

1 فدراسیون فوتبال با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که حق آسیایی باشگاه چادرملو محفوظ است و پیگیری‌ها از AFC ادامه دارد.

جوان آنلاین: به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فدراسیون با عنایت به مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و مصوبات هیئت‌رئیسه، مراتب زیر را به شکل روشن به استحضار افکار عمومی می‌رساند:

۱- فهرست باشگاه‌هایی که موفق به اخذ مجوز حرفه‌ای برای شرکت در فصل جدید رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شده بودند، به دلیل الزام مقررات، در تاریخ ۱۰ خرداد به AFC ارسال شده است. در همین تاریخ، لیست نام قطعی تیم‌های حاضر در رقابت‌های فصل جاری لیگ قهرمانان نیز بدون درج عبارت «TBC» (در انتظار تأیید)، برای کنفدراسیون ارسال شده است.

۲- با عنایت به اعتراض برخی باشگاه‌ها نسبت به بازی کمتر از باشگاه گل گهر به اختلاف ۱ و ۲ امتیاز، موضوع در هیات رئیسه فدراسیون مطرح و کارگروهی جهت تعیین تکلیف نماینده سوم ایران در آسیا تشکیل شد. ماحصل و برآیند تصمیم کارگروه، برگزاری تورنمنت سه‌جانبه شد و مسابقات وفق مصوبات مربوطه برگزار گردید و در موعد مقرر عینا به استحضار کنفدراسیون فوتبال آسیا رسید.

۳- پس از انتشار نام تیم‌های شرکت کننده در سایت AFC، فدراسیون فوتبال تاکنون هفت نامه رسمی و مستند به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده و با استناد به نتایج تورنمنت سه جانبه و مصوبه هیئت‌رئیسه، خواستار اعمال دقیق آنچه که به‌صورت قانونی تعیین شده، گردیده است. این مکاتبات نشان‌دهنده موضع قاطع فدراسیون در دفاع از مصوبه مربوط به برگزاری تورنمنت سه جانبه بوده است.

۴- حق حضور در مسابقات آسیایی، حقی مکتسبه و ناشی از نتایج حاصل‌شده در میدان است. باشگاه چادرملو اردکان بر اساس نتایج رسمی و قطعی در رقابت‌های انجام شده، شایستگی قانونی خود را احراز کرده و این حق به‌موجب مصوبه هیئت‌رئیسه فدراسیون و تصمیم گیری صورت گرفته در کارگروه موردنظر تثبیت گردیده است.

۵- رئیس فدراسیون کمیته ویژه‌ای را مأمور بررسی همه‌جانبه پرونده نموده و دبیرکل فدراسیون نیز در جلسه اخیر هیات رئیسه، سیر کامل وقایع، مستندات و مکاتبات را به هیئت‌رئیسه ارائه کرد. هیئت‌رئیسه با طرح پرسش‌های دقیق از مقامات اجرایی، بر لزوم رعایت کامل مصوبات خود و اولویت نتایج حاصل‌شده تأکید ورزیده و اشاره شده چنانچه اعضا هیات رئیسه از موضوع اعلام نام گل‌گهر قبل از آخرین موعد مقرر deadline مطلع می‌شدند و این موضوع در جلسه هیئت‌رئیسه طرح می‌شد، بلافاصله و به قید فوریت مراتب جهت اعلام تصمیم هیات رئیسه به کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین ایجاد تغییر در نامه اولیه ارسالی انجام می‌شد.

۶- فدراسیون فوتبال در یک ماه اخیر ظرفیت‌های حقوقی و اداری خود را به کار گرفته و این پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت و نتایج آن به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، باشگاه چادرملو ، کنفدراسیون فوتبال آسیا
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