جوان آنلاین: به نقل از المصری الیوم، این روزنامه عبری اعلام کرد روابط میان نتانیاهو و زلنسکی در ماه‌های گذشته متشنج بوده و با وجود آنکه منافعشان درباره ایران در برخی موارد هم‌پوشانی دارد، دو طرف از سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲) تاکنون دیداری نداشته‌اند و از ژانویه ۲۰۲۵ (دی ماه ۱۴۰۳) نیز هیچ تماس تلفنی میان آنها برقرار نشده است.

به گزارش ایرنا، روز گذشته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش ایرنا درباره حمله اوکراین به یک شناور ایرانی و شهادت و زخمی شدن چند تن از شهروندان گفت: حتماً همه طرف‌هایی که خودشان را به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین می‌دانند، باید در این زمینه پاسخگو باشند. اساساً رفتار رئیس‌جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست‌هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادند که تبعات آن دامنگیر همه اروپا شد.

بقائی افزود: مطمئن باشید که شما نمی‌توانید یک اقدام نمایشی، برای جلب توجه و نشان دادن وزن نه‌چندان بالای خود در معادلات بین‌المللی، صرفاً در همان حد باقی بماند. حتماً تبعات آن برای خودتان غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود و پیامدهایش کل منطقه‌ای را که درگیر کرده‌اید، تحت تأثیر قرار خواهد داد. رژیم اوکراین از چهار سال پیش کشورش را به عنوان ابزار دعوای ژئوپلیتیکی میان قدرت‌ها پایین آورد. در این مدت نیز به جای آنکه بر حل مشکل و نجات کشور و منطقه از جنگی که بر شرق اروپا و به نوعی بر کل دنیا تحمیل کرده متمرکز باشد، کشور‌های مختلف را متهم و دیگران را شماتت کرده است.

وی تاکید کرد: ما از ابتدا گفته‌ایم که هیچ مداخله‌ای در منازعه اوکراین و روسیه نداریم. این اقدام اوکراین نیز اقدامی مطلقاً غیرقانونی، ناموجه، خلاف منشور ملل متحد و یک ماجراجویی خطرناک بود که قطعاً از طرف ما بی‌پاسخ نخواهد ماند. حتماً بزرگ‌تر‌های زلنسکی باید در این زمینه هم او را کنترل کنند و هم مراقب باشند، زیرا اقدامات رژیم اوکراین می‌تواند پیامد‌هایی برای بخش‌های مختلف جهان به همراه داشته باشد. ما اطلاع داریم که کشور‌های ساحلی دریای خزر به‌شدت از این اقدام نگران و ناراضی هستند و رژیم اوکراین حتماً باید بابت این اقدام پاسخگو باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره واکنش عملیاتی و اقدامات عملی جمهوری اسلامی ایران به این موضوع در آستانه دیدار زلنسکی با ترامپ و سفر همزمان نتانیاهو به آمریکا و هم‌زمانی این حمله به شناور ایران گفت: شما ممکن است این موضوع را این‌گونه تفسیر کنید که با این اقدام خواستند نوعی خوش‌رقصی برای کسانی انجام دهند که به‌عنوان ارباب واقعی خود محسوب می‌شوند. اما به هر حال، این جمع را صرفاً می‌توان به نوعی تشکیل یک مثلث شر تعبیر کرد. قطعاً چنین مثلث‌هایی هیچ‌گاه برای صلح و امنیت بین‌المللی اثر مفیدی نداشته‌اند؛ بلکه همواره مخرب و مخل بوده‌اند.