جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرویس اطلاعات خارجی روسیه امروز سه شنبا با صدور بیانیهای هشدار داد: اروپا میداند ارمنستان در صورت خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بحران روبهرو میشود.
به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی سرویس اطلاعات خارجی روسیه در این خصوص آمده است: طبق اطلاعات واصله، در بروکسل به این واقعیت آگاه هستند که اگر ایروان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا خارج شود، ارمنستان ناگزیر با یک بحران عمیق اقتصادی روبهرو خواهد شد.
بر اساس بیانیه سرویس اطلاعات خارجی روسیه، بسیاری از کشورهای اروپایی پیشتر به رهبری اتحادیه اروپا اعلام کردهاند که آماده نیستند به زیان تولیدکنندگان ملی خود، بازارهایشان را به روی کالاهای ارمنستان بگشایند.