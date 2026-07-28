جوان آنلاین: فرانسه شاهد شدیدترین آتشسوزیهای خود در دو دهه اخیر بوده و این در حالی است که مقامات «مادرید»، پایتخت اسپانیا نیز میگویند این آتشسوزیها بدترین نمونههایی هستند که این منطقه تاکنون تجربه کرده است.
به گزارش ایسنا، این وضعیت پس از تابستانی طاقتفرسا و همراه با موجهای گرما در سراسر اروپا رخ میدهد که طی آن دمای هوا در بسیاری از نقاط از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر رفت.
برآورد مقامات حاکی از آن است که آتشسوزیهای جداگانهای در مناطق اطراف مادرید در مجموع حدود ۷۷۰ کیلومتر مربع را سوزاندهاند؛ مساحتی که از وسعت خودِ شهر مادرید نیز بیشتر است.
در فرانسه، شدیدترین آسیب متوجه منطقه «ژیروند» در اطراف شهر «بوردو» شده است؛ جایی که بیش از ۲۰۰ هزار نفر ناچار به ترک خانههای خود شدهاند.
این آتشسوزی با سرعتی زیاد گسترش یافته و ضمن درنوردیدن جنگلها و مزارع در کمتر از چهار روز بیش از ۴۲۰ کیلومتر مربع از اراضی را سوزانده است؛ وسعتی که تقریباً چهار برابر مساحت شهر پاریس است.
این آتشسوزیها همچنین تعدادی از تأسیسات حساس نظامی و صنعتی منطقه را تهدید کردهاند؛ از جمله تأسیساتی که در زمینه موشکهای بالستیک فرانسوی فعالیت دارند.
تصاویر ماهوارهای از منطقه «ژیروند» (Gironde)، پهنههای وسیعی از زمینهای سوخته و سیاهشده را نشان میدهد.
شدت آتشسوزیها به حدی رسیده است که طوفانهای تندری عظیم و اختصاصی خود را پدید آوردهاند.
به گزارش بی بی سی، این طوفانها پدیدهای جوی و نادر محسوب میشوند و زمانی شکل میگیرند که گرمای ناشی از آتشسوزیهای طبیعی باعث صعود سریع هوای بالای آتش میشود و دود، خاکستر و بخار آب را به ارتفاعات بالای جو منتقل میکند.
با صعود هوا، دما کاهش مییابد و بخار آب به ابر تبدیل میشود. اگر شدت آتشسوزی زیاد و جو ناپایدار باشد، این ابر میتواند به یک نوع ابر شعلهافکن موسوم به «کومولونیمبوس» تبدیل شود؛ همان نوع ابری که با طوفانهای تندری همراه است.
اگر این ابرها به اندازه کافی بزرگ شوند، میتوانند صاعقههایی ایجاد کنند که خود آنها نیز عامل بروز آتشسوزیهای جدید هستند. همچنین، این ابرها گاهی با بارش تگرگ و باران همراه هستند.
این شرایط شدید و غیرقابل پیشبینی، مهار آتشسوزیها را دشوارتر میکند.
برای مقابله با آنها، آتشنشانان فرانسوی از هواپیماهایی که مجهز به مواد ضد حریق هستند و همچنین هواپیماهایی مانند کانادایر استفاده کردهاند که میتوانند در عرض ۱۲ ثانیه ۶۰۰۰ لیتر آب را از دریاچهها یا دریا جمعآوری کرده و مستقیماً روی آتشها بریزند.
در روزهای خطرناک هواپیماهای مجهز به مواد ضد حریق، قبل از گزارش هرگونه آتشسوزی در مناطق پرخطر گشتزنی میکنند تا بتوانند ظرف چند دقیقه پس از مشاهده آتش، آن را خاموش کنند.
در منطقه ژیروند حدود ۲۵۰۰ آتشنشان، ۱۵۰۰ نیروی نظامی و ۱۲۰۰ افسر پلیس و ژاندارم برای مهار آتشسوزی به کار گرفته شدهاند.
با این حال، «ژان-لوک گلیز» از مقامات ژیروند به بیبیسی گفت که مسئولان، نیروی انسانی کافی برای مقابله با این آتشسوزیها در اختیار ندارند.
به گزارش رسانههای فرانسوی، در اطراف شهر «لاکونو» (Lacanau) از بولدوزرها، بیلهای مکانیکی و ماشینآلات خاکبرداری برای ایجاد یک «خط آتشبُر» استفاده شده است که عرض آن در برخی نقاط به ۱۰۰ متر میرسد.
خط آتشبُر در واقع نواری از زمین است که تمام پوشش گیاهی آن پاکسازی شده تا از گسترش آتش جلوگیری شود.
تیمهای امدادی اسپانیا نیز برای مهار آتشسوزیهای جنگلی خود از بسیاری از همین روشها استفاده میکنند؛ آتشسوزیهایی که در مسیر تبدیل شدن به شدیدترین موارد ثبتشده در این کشور طی دو دهه اخیر هستند.
شرایط آبوهوایی گرمتر و خشکتر ناشی از تغییرات اقلیمی به گسترش آتشسوزیهای تابستان امسال دامن زده و باعث شده است که آتش با سرعت بیشتر و شدت و حرارت بالاتری شعلهور شود.
بسیاری از افراد حاضر در مناطق درگیر در اسپانیا و فرانسه نگران آن هستند که شرایط در هفته پیش رو وخیمتر شود؛ چرا که پیشبینی میشود استقرار یک سامانه پرفشار، هوایی خشک، پایدار و بهتدریج گرمتر را به همراه داشته باشد.
از این رو اسپانیا و فرانسه خود را برای موجهای گرمای جدید آماده میکنند و پیشبینی میشود دما در برخی مناطق از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر رود.
سازمان ملی هواشناسی اسپانیا میگوید پیشبینی میشود این هوای شدید حداقل تا روز یکشنبه ادامه داشته باشد و در حالی که آتشنشانان همچنان در حال مبارزه با برخی از بدترین آتشسوزیهای تاریخ این کشور هستند، نسبت به خطرات آتشسوزی «شدید» هشدار میدهد.
مناطق جنوب غربی فرانسه نیز تحت «هشدار زرد» برای موج گرمایی هستند که انتظار میرود روز چهارشنبه به اوج خود برسد و این امر تلاشها برای مهار آتشسوزیهای «بسیار غیرقابل پیشبینی» در ژیروند را بیش از پیش مختل میکند.
«امانوئل مکرون»، رئیسجمهور فرانسه در جریان بازدید از منطقه ژیروند، اظهار داشت که این کشور با یک «آتشسوزی جنگلی کاملاً بیسابقه» روبروست.