هشدار شدیداللحن صنعا به ریاض درباره دشمنی با همسایگان عربی و اسلامی

وزارت خارجه یمن اعلام کرد: ما تهدیدات عربستان علیه عراق را محکوم می‌کنیم و به رژیم سعودی هشدار می‌دهیم که دشمنی با همسایگان عربی و اسلامی خود، خسارات سنگینی به آن وارد خواهد کرد.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: نقض حریم هوایی یمن توسط رژیم سعودی مردود و غیرقابل قبول است و با پاسخی طبق قوانین، منشور‌ها و عرف بین المللی رو‌به‌رو خواهد شد.

به گزارش مهر، در بیانیه وزارت خارجه یمن آمده است: سرنگونی پهپاد‌های رژیم سعودی در حریم هوایی یمن، نشان دهنده این است که حریم هوایی یمن از سوی آنها نقض می‌شود و این به یمن حق مقابله به مثل می‌دهد.

وزارت امور خارجه یمن بیان کرد: به کسانی که از یمن به خاطر مخالفت با نقض حریم هوایی خود خرده می‌گیرند، می‌گوییم که حریم هوایی خود را به روی هواپیما‌های سعودی باز کنید تا آزادانه پرواز کنند و هر کسی را که می‌خواهند هدف قرار دهند.

وزارت امور خارجه اعلام کرد: یمن نقض حریم هوایی خود را برنمی تابد و به گونه‌ای عمل خواهد کرد که حاکمیت خود را حفظ کند. وحدت میادین، صرف نظر از سطح رویدادها، یک اصل دینی و کاملاً تثبیت شده است.

در بیانیه وزارت خارجه یمن آمده است: ما تهدیدات عربستان علیه عراق را محکوم می‌کنیم و به رژیم سعودی هشدار می‌دهیم که دشمنی با همسایگان عربی و اسلامی خود، خسارات سنگینی به آن وارد خواهد کرد.