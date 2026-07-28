شکاف در اردوگاه حامیان ترامپ بر سر جنگ علیه ایران

جوان آنلاین: پایگاه پولیتیکو در گزارشی به افزایش نگرانی و اختلاف در میان حامیان دونالد ترامپ موسوم به جریان «اول آمریکا» درباره ادامه جنگ با ایران پرداخته و مینویسد برخی از نزدیکترین متحدان ترامپ بیم آن دارند که دیدار بنیامین نتانیاهو با رئیسجمهور آمریکا، واشنگتن را بیش از پیش در جنگ با ایران گرفتار کند.
برخی از محورهای مهم این گزارش به شرح زیر است:
۱. جنگ عامل شکاف در اردوگاه ترامپ
گزارش میگوید بخش «اول آمریکا» در حزب جمهوریخواه نگران است که نتانیاهو بار دیگر ترامپ را به سمت تشدید جنگ با ایران سوق دهد؛ موضوعی که اختلافات درون اردوگاه حامیان رئیسجمهور آمریکا را آشکار کرده است.
۲. استیو بنن: دیدارهای نتانیاهو برای «اول آمریکا» فاجعه بوده
استیو بنن، استراتژیست سابق کاخ سفید، میگوید: «همه حامیان واقعی ترامپ که طرفدار "اسرائیل اول" نیستند، خشمگیناند.» او اضافه میکند: «نتانیاهو در ۱۸ ماه گذشته دو برابر چرچیل در تمام جنگ جهانی دوم به کاخ سفید رفته و هر کدام از این دیدارها برای سیاست "اول آمریکا" یک فاجعه بوده است.»
۳. نگرانی از کشیده شدن آمریکا به یک جنگ فرسایشی
پولیتیکو مینویسد بسیاری از متحدان ضد مداخلهگرای ترامپ امیدوار بودند آتشبس اخیر به پایان دائمی جنگ منجر شود، اما اکنون بیم دارند نتانیاهو رئیسجمهور آمریکا را به مرحلهای طولانیتر و پایدارتر از جنگ بکشاند؛ جنگی که ممکن است آمریکا را ماهها یا حتی سالها در خاورمیانه درگیر نگه دارد.
۴. کاهش حمایت در پایگاه رأی ترامپ
این گزارش با استناد به نظرسنجیهای جدید مینویسد بخش رو به رشدی از حامیان ترامپ دیگر معتقد نیستند ادامه جنگ با ایران ارزش هزینههای اقتصادی آن را دارد و جمهوریخواهان نیز انتظار دارند این جنگ تا زمان انتخابات همچنان به یک مسئله سیاسی مهم تبدیل شود.
۵. موقعیت سیاسی دشوار ترامپ
به نوشته پولیتیکو، ترامپ همزمان میان تلاش برای احیای دیپلماسی و تهدید به حملات گستردهتر علیه ایران گرفتار شده و با فشار فزاینده داخلی برای پایان دادن به جنگ پیش از انتخابات میاندورهای مواجه است.
۶. جمعبندی
گزارش پولیتیکو نشان میدهد تداوم جنگ با ایران، علاوه بر ایجاد بنبست راهبردی، به عاملی برای شکاف در میان نزدیکترین متحدان سیاسی ترامپ تبدیل شده و نگرانی از گرفتار شدن آمریکا در یک جنگ فرسایشی را در داخل اردوگاه جمهوریخواهان افزایش داده است.