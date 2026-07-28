ادعای ترامپ: زمان خوبی برای ایران به منظور دستیابی به توافق است

جوان آنلاین: ترامپ امروز سهشنبه در گفتوگو با فاکس نیوز، ادعا کرد که «تهران آمد و گفت که در حال مذاکره است!»
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری آمریکا درحالیکه همواره مدعی ضربه زدن به تواناییهای ایران است، افزود که آمریکا اکنون موضع بسیار محکمی نسبت به ایران دارد.
او در ادامه با اشاره به کوه کلنگ که آمریکا و رژیم صهیونیستی در هفتههای گذشته مانور رسانهای را بر روی آن انجام داده و آن را یک تهدید هستهای جلوه دادهاند، مدعی شد: من دقیقاً میدانم که در کوه کلنگ چه میگذرد. مشکل بزرگی نیست. ما سایتهای هستهای آنها را از بین بردیم و اگر توافق نکنیم، باید کوه کلنگ را از بین ببریم. ما توافق نکنیم، خیلی راحت آن را از بین خواهیم برد.
ترامپ که پیشتر همواره تهدید به نابودی زیرساختهای ایران کرده بود تا از آن به عنوان یک اهرم چانه زنی استفاده کند، عنوان کرد که میخواهد از حمله به نیروگاهها و پلها اجتناب کند.
با وجود اینکه روز گذشته شرکتهای اطلاعات دریایی گزارش دادند کشتیها همچنان از مسیر تعیین شده از طرف ایران در تنگه هرمز عبور میکنند، اما ترامپ در گفتوگو با فاکس نیوز ادعا کرد: فقط کشتیهایی که ما میخواهیم از تنگه عبور میکنند. ایران تنگه را کنترل نمیکند، ما تنگه را کنترل میکنیم.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ادعاها در مورد برنامه صلح آمیز هستهای ایران را تکرار کرد و گفت که ایران باید به طور رسمی اعلام کند که سلاح هستهای ندارد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز سهشنبه با ترامپ دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد وی نیز گفت که نتانیاهو میخواهد در مسائل مربوط به ایران دخالت داشته باشد.