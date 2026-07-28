جوان آنلاین: مراسم قرعه کشی بیست و ششمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس) عصر امروز سه شنبه (۶ مرداد) با حضور حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ و نمایندگان تیمها در هتل المپیک تهران برگزار شد.
براساس قرعه کشی صورت گرفته دیدار تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم نیم فصل اول به میزبانی استقلال برگزار خواهد شد.
برنامه هفته اول لیگ بیست و ششم:
* چادر ملواردکان - سپاهان اصفهان
* صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی
* خیبرخرم آباد - فجرسپاسی شیراز
* استقلال تهران - مس شهربابک
* ذوبآهن اصفهان - فولادخوزستان
* گلگهر سیرجان - نساجی مازندران
* شمس آذر قزوین - پرسپولیس تهران
* استقلال خوزستان - آلومینیوم اراک