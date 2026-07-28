مراسم قرعه کشی بیست و ششمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر با حضور نمایندگان ۱۸ تیم حاضر در این مسابقات در شرایطی برگزار خواهد شد که قرار است فصل جدید از روز ۲۳ مرداد آغاز شود.

جوان آنلاین: مراسم قرعه کشی بیست و ششمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس) عصر امروز سه شنبه (۶ مرداد) با حضور حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ و نمایندگان تیم‌ها در هتل المپیک تهران برگزار شد.

براساس قرعه کشی صورت گرفته دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم نیم فصل اول به میزبانی استقلال برگزار خواهد شد.

برنامه هفته اول لیگ بیست و ششم:

* چادر ملواردکان - سپاهان اصفهان

* صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی

* خیبرخرم آباد - فجرسپاسی شیراز

* استقلال تهران - مس شهربابک

* ذوب‌آهن اصفهان - فولادخوزستان

* گل‌گهر سیرجان - نساجی مازندران

* شمس آذر قزوین - پرسپولیس تهران

* استقلال خوزستان - آلومینیوم اراک