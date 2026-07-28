جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه درباره مشارکت شبهنظامیان اوکراینی در بیثبات کردن عراق گفت که جغرافیای فعالیتهای تروریستی رژیم کییف در حال گسترش است.
به گفته وی، این امر موفقیت عملیات ویژه نظامی در اوکراین را به سراسر جهان مرتبط میکند.
وی در یک جلسه توجیهی گفت: ما میبینیم که رژیم کییف به فعالیتهای تروریستی خود ادامه میدهد. اگر به گذشته نگاه کنیم، رژیم کییف دائماً جغرافیای فعالیتهای تروریستی خود را گسترش داده است.
پسکوف گفت که کییف پیش از این حملاتی را علیه آلمان، انفجار خط لوله نورد استریم، قزاقستان و زیرساختهای کنسرسیوم خط لوله خزر و همچنین یک کشتی ایرانی انجام داده است.
وی گفت: جغرافیای فعالیتهای تروریستی رژیم کییف در حال گسترش است که بار دیگر نیاز به یک عملیات ویژه نظامی موفق و کامل را برجسته میکند.