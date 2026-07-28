کد خبر: 1371414
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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۹
سیاست » اخبار کلی

ایران درباره جنگ و صلح بر اساس منافع خود تصمیم می‌گیرد

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح تنها بر اساس منافع جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

جوان آنلاین: مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در چهارصَدوبیست ویکمین جلسه رسمی شورای ششم، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره قائد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای عزیز جنگ تحمیلی دوازده ‌روزه، شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه رزمندگان و فرماندهان عالی‌رتبه و همچنین شهدای دانشمند هسته‌ای و همچنین نثار درود به ارواح پاک شهدای حوادث تروریستی و شهدای غزه و فلسطین و لبنان و یمن، در آغاز سخنان خود با اشاره به ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، این روز را به کارآفرینان، صاحبان مشاغل، استادان، دانش‌آموزان و دانشجویان حوزه فنی و حرفه‌ای تبریک گفت.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های حرفه‌ای اظهار کرد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت فعالیت‌های تخصصی، زمینه اشتغال مناسب جوانانی را که قصد ورود به حرفه‌های فنی دارند فراهم کند و مسیر فعالیت آنان را آسان‌تر و کارآمدتر سازد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: افرادی که مهارت‌های حرفه‌ای می‌آموزند، می‌توانند در خدمت‌رسانی به کشور و شهرها نقش مؤثرتری ایفا کنند و با سرعت بیشتری وارد بازار کار شوند.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش آموزش‌های مهارتی خاطرنشان کرد: با وجود شمار قابل توجهی از افراد جویای کار، کمتر می‌توان نیروی متخصص و دارای مهارت را در میان بیکاران یافت؛ ازاین‌رو توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یکی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش اشتغال و پاسخگویی به نیازهای بازار کار به شمار می‌رود.

چمران در ادامه با گرامیداشت هشتم مرداد، روز بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی، این فیلسوف برجسته را از مفاخر بزرگ اندیشه اسلامی دانست و گفت: شیخ اشراق(سهروردی) صاحب مکتبی اثرگذار در فلسفه اسلامی بود و بسیاری از اندیشمندان و بزرگان، راه و روش علمی و فکری خود را از مکتب این دانشمند بزرگ الهام گرفته‌اند.

وی همچنین با اشاره به نهم مرداد، روز اهدای خون، از مشارکت و روحیه انسان‌دوستانه مردم ایران در این عرصه قدردانی کرد و اظهار داشت: خوشبختانه فرهنگ همدلی، همکاری و نوع‌دوستی در میان مردم کشورمان جایگاه ارزشمندی دارد و همین موضوع موجب شده ایران در حوزه اهدای خون از جایگاه مطلوبی برخوردار باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از تمامی اهداکنندگان خون، افزود: از همه شهروندانی که با این اقدام انسان‌دوستانه در نجات جان بیماران سهیم هستند، قدردانی می‌کنیم و امیدواریم همه این عزیزان همواره از نعمت سلامتی برخوردار باشند و هیچ‌گاه خود یا خانواده‌هایشان نیازمند چنین خدماتی نشوند.

وی در صحن علنی شورا با اشاره به شرایط ویژه منطقه و تهدیدات دشمنان، اظهار کرد: در وضعیت کنونی، با توجه به اینکه اهداف و برنامه‌های دشمن به‌طور کامل مشخص نیست، جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس مصالح و منافع خود درباره مسائل جنگ و صلح تصمیم‌گیری می‌کند و هیچ کشوری، از جمله آمریکا، نمی‌تواند این موضوع را برای ایران تعیین تکلیف کند.

چمران با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز افزود: تنگه هرمز به‌شدت تحت کنترل نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد و در مقابل، آمریکا اصرار دارد با استفاده از روش‌های مختلف، مسیرهای دیگری را برای عبور کشتی‌ها فعال کرده و این‌گونه به‌دروغ القا کند که توانسته است عبور و مرور دریایی را بدون تأثیرپذیری از شرایط تنگه هرمز مدیریت کند.

وی ادامه داد: امیدواریم با همکاری، تلاش و شجاعت رزمندگان، اقتداری که جمهوری اسلامی ایران به دست آورده است به بهترین شکل حفظ شود و این توانمندی ملی همچنان تداوم داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با قدردانی از همراهی مردم در ماه‌های اخیر گفت: مردم سخت‌کوش ایران بیش‌از ۱۵۰ شب است که در میادین شهر حضور دارند و با ایستادگی، صبوری و اتحاّد خود، پشتوانه‌ای ارزشمند برای کشور ایجاد کرده‌اند؛ امیدواریم خداوند متعال این قدرت، توان، پشتکار و همبستگی را که نعمتی الهی است، برای ملت ایران پایدار بدارد.

وی در همین رابطه تأکید کرد: با تکیه بر لطف الهی، شجاعت و آمادگی رزمندگان و همچنین همکاری و تلاش همه مسئولان، امیدواریم جمهوری اسلامی ایران بتواند در جایگاه واقعی خود کهبرخاسته از اعتقادات و مکتب اسلامی است، با اقتدار در برابر دشمنان ایستادگی کند.

چمران در فراز دیگر سخنان خود با اشاره به وضعیت انتخابات داخلی شوراهای اسلامی شهر، اظهار کرد: شوراهای سراسر کشور در شرایطی از بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند؛ چراکه نامه‌ای با استناد به مصوبه هیئت نظارت بر انتخابات شوراها مبنی بر عدم برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه شوراها به دلیل شرایط خاص کشور ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه شرایط ویژه کشور قابل درک و پذیرش است، گفت: حتی اگر چنین شرایطی نیز وجود نداشت، تلاش ما در شورای اسلامی شهر تهران بر این بود که در هیئت‌رئیسه تغییری ایجاد نشود و این موضوع نیز در عملکرد اعضا مشهود بود. در بسیاری از شوراهای دیگر کشور نیز رویکرد مشابهی وجود داشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پیگیری موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور افزود: مقرر شده است با حضور نمایندگان کمیسیون شوراها، وزارت کشور، معاونت حقوقی مجلس و نمایندگان شوراها، جلسه‌ای برای بررسی و تعیین تکلیف این موضوع برگزار شود، اما تاکنون نتیجه نهایی اعلام نشده است.

چمران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون، انتخابات هیئت‌رئیسه باید در این مقطع برگزار شود و هفته آینده نیز به دلیل ایام اربعین امکان تشکیل جلسه وجود ندارد، لازم است هرچه سریع‌تر وضعیت حقوقی این موضوع مشخص شود تا شوراها بتوانند در چارچوب قانون تصمیم‌گیری کنند و روند خدمت‌رسانی به مردم بدون ایجاد هرگونه ابهام حقوقی ادامه یابد.

برچسب ها: مهدی چمران ، شورای شهر ، جنگ ایران و آمریکا
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