وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما به شدت خواهان از سرگیری جنگ علیه ایران هسیتم اما آمریکا مانع ما می شود. جنگنده های آمریکایی از پایگاههای ما به ایران حمله کردند.

جوان آنلاین: یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: به شدت به دنبال حمله به تاسیسات انرژی ایران هستیم، اما آمریکا هم اکنون اجازه نمی ‌دهد. جنگنده‌های آمریکایی از اسرائیل برای حمله به ایران به پرواز در می ‌آیند و ایرانی‌ ها این را می ‌دانند.

او ادعا کرد: جنگنده های آمریکایی از فرودگاهها و پایگاههای نظامی اسرائیل برخاسته و حملاتی به ایران انجام داده اند. این اوج هماهنگی میدانی و عملیات مشترک میان طرفین را در مدیریت نبرد کنونی نشان می دهد. من و نخست وزیر گفته ایم که اگر ایران به ما حمله کند آن را به شدت هدف قرار خواهیم داد. اسرائیل دو باره به ایران حمله کرده است و آماده است که برای سومین بار نیز به شکل مستقل حمله نظامی به ایران انجام دهد.

وی با اشاره به ویرانگری رژیم صهیونیستی در غزه و جنوب لبنان گفت: اسرائیل بر ۶۰ درصد غزه مسلط شده است و به زودی بر هفتاد درصد مسلط خواهد شد . ما آنچه در روی زمین و زیر زمین در غزه بود را ویران کرده ایم. ما ۷۰ درصد از نوار غزه را ویران کرده ایم و اکنون این الگو را به جنوب لبنان منتقل کرده ایم. امروز دیگر نه محله الشجاعیه در غزه وجود دارد و نه اردوگاه جبالیا. همه آن مکان‌ها دیگر وجود ندارند. فرماندهی منطقه جنوبی ارتش اسرائیل به من گفت: من دیگر هیچ خانه‌ای نمی‌بینم، فقط ساحل دریا را می‌بینم. ما غزه را نابود کرده‌ایم. در غزه ما نه‌تنها آنچه را زیر زمین است، بلکه همه خانه‌ها را نیز ویران می‌کنیم.

کاتز گفت: ۲۰ روستای لبنانی که قدمتشان به صدها سال می‌رسد را نابود کردیم، ما همه ساختمان‌ها را ویران کردیم، نه خانه‌به‌خانه بلکه تمام روستاها را. باید بدانید بین ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار خانه در تمام این ۲۴ روستای لبنانی تخریب شده‌اند

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت: آمریکا ملاحظات و منافعی در پرونده ایران دارد که با منافع اسرائیل متفاوت است و از آن فراتر می‌رود.

وی با اشاره به تداوم اشغالگری در کرانه باختری نیز افزود: به ارتش دستور داده ایم که آماده اشغال اردوگاه های بیشتری باشد، مشابه آنچه در نور شمس، طولکرم و جنین رخ داد.

کاتز با خط و نشان کشیدن برای اردوغان مدعی شد: ما امپراتوری مسیحی در حال فروپاشی نیستیم. بیت‌المقدس، قسطنطنیه نیست که وقتی امپراتوری عثمانی را بنا نهادید، آن را فتح کردید. ما برای همیشه اینجا هستیم. بیت‌المقدس برای همیشه از آنِ ماست. بلدیم از خود دفاع کنیم و قوی هستیم. با ما درنیفتید. توصیه‌ی من به اردوغان این است که با ما درنیفتد و خود را در موقعیتی قرار ندهد که ایران خود را در آن قرار داد. او هنوز جای زیادی برای اجتناب از این کار دارد. در عوض، بهتر است به فکر ترکیه و امور خودش باشد. ما هم از منافع خودمان مراقبت می‌کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد.