وزیر انرژی رژیم صهیونیستی: عربستان به ما نیاز دارد

جوان آنلاین: وزیر انرژی اسرائیل، الی کوهن در گفتوگو با شبکه ۱۴ اسرائیل گفته است: «عربستان بسیار بیشتر از اینکه ما به صلح با آن نیاز داشته باشیم، به صلح با اسرائیل نیاز دارد.»
چند روز پیش هم ترامپ گفته بود پیششرط توافق هستهای واشنگتن و ریاض، پیوستن عربستان به پیمان ابراهیم و عادیسازی روابط با اسرائیل است.
خاویار بلاس، تحلیلگر انرژی بلومبرگ میگوید که عربستان برای دور زدن تنگه هرمز به بندر ینبع و دریای سرخ وابسته بود؛ حالا که بابالمندب بسته شده است، یکی از گزینهها ریاض برای فروش نفت خط لوله ایلات- عسقلان است و ممکن عربستان با اسرائیل همکاری کند.