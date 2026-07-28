وزیر انرژی رژیم صهیونیستی: عربستان به ما نیاز دارد

وزیر انرژی کابینه اسرائیل می‌گوید، ریاض بیشتر از اسرائیل به صلح با این رژیم نیاز دارد.

جوان آنلاین: وزیر انرژی اسرائیل، الی کوهن در گفت‌وگو با شبکه ۱۴ اسرائیل گفته است: «عربستان بسیار بیشتر از اینکه ما به صلح با آن نیاز داشته باشیم، به صلح با اسرائیل نیاز دارد.»

چند روز پیش هم ترامپ گفته بود پیش‌شرط توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض، پیوستن عربستان به پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط با اسرائیل است.

خاویار بلاس، تحلیلگر انرژی بلومبرگ می‌گوید که عربستان برای دور زدن تنگه هرمز به بندر ینبع و دریای سرخ وابسته بود؛ حالا که باب‌المندب بسته شده است، یکی از گزینه‌ها ریاض برای فروش نفت خط لوله ایلات- عسقلان است و ممکن عربستان با اسرائیل همکاری کند.