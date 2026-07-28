کد خبر: 1371407
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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۴
سیاست » اخبار کلی
قالیباف:

تأمین معیشت مردم در دستورکار حاکمیت است

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل در دولت و مجلس برای پیگیری در شرایط جنگی، گفت: تأمین معیشت مردم و نیروهای مسلح اولویت فوری و مهم برای دولت و مجلس است.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای هماهنگی مجلس که صبح امروز (سه‌شنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵) با حضور هیئت رئیسه، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت انجام کار کیفی در مجلس، اساس کار را در کمیسیون های تخصصی دانست و گفت: از این رو لازم است مسائل به صورت کاملا تخصصی در کمیسیون ها بررسی شود تا خروجی آن به صورت یک کار کارشناسی شده به صحن برسد.

بازنگری در سازوکار قانونگذاری در شرایط جنگ و افزایش همکاری با شورای نگهبان

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری بیشتر با شورای نگهبان در زمان بررسی طرح ها و لوایح برای تصویب دقیق تر قوانین و تسریع در تأیید آن، اظهار کرد: برخی قوانین را نیز می‌توان به صورت غیردائمی و برای اجرا در مدت چند سال به تصویب رساند تا در شرایط بهتری قوانین دائمی جایگزین شود.

وی در ادامه به پیگیری امور نظارتی از سوی کمیسیون ها و نمایندگان نیز تأکید کرد و افزود: باید با ملاحظه درآمد ارزی و ریالی که اولویت ها را مشخص کنیم که البته همه این مسائل قابل حل است.

ضرورت بازنگری در قوانین برنامه هفتم پیشرفت و بودجه ۱۴۰۵ بر اساس اولویت‌ها با همکاری دولت

قالیباف همچنین با تأکید بر ضرورت تعیین کارهای مهم و فوری در مجلس و دولت، عنوان کرد: گاهی برخی امور مهم هستند اما فوری نیستند و برخی فوری هستند اما مهم نیستند. باید ابتدا به کارهایی که هم توامان مهم و فوری هستند، متمرکز شویم.

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز مجلس و تأکید ایشان بر ضرورت بازنگری در برنامه هفتم پیشرفت در شرایط فعلی، اظهار داشت: ما باید این کار را انجام دهیم البته قرار نیست مجددا این قانون را بازنویسی کنیم، بلکه باید موارد مهم برای اصلاح را اولویت بندی کرده و مورد لازم را با کمک دولت، مرکز پژوهش ها و کمیسیون تخصصی اصلاح کنیم.

تأمین معیشت مردم و نیروهای مسلح یک اولویت مهم و فوری است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه اصلاحات لازم برای قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز باید اولویت بندی شود، خاطرنشان کرد: ما باید در کشور صرفه جویی را مد نظر قرار داده و فرصت های درآمدزایی را فراهم کنیم همچنین باید بازسازی ها را اولویت قرار دهیم. در این بین موضوع معیشت مردم و نیروهای مسلح به عنوان یک اولویت مهم و فوری باید در دستور کار دولت و مجلس باشد و نباید از آن غفلت کرد.

اعضای هیئت رییسه و رؤسای کمیسیون های مجلس نیز در این جلسه به بحث و بررسی درباره مسائل جاری کشور پرداختند و هر یک اولویت‌های مدنظر خود را که پیگیری و حل آنها می تواند از دغدغه های روز مردم بکاهد، بیان کردند.

در همین راستا این نمایندگان به موضوعاتی همچون ضرورت تسریع در بازسازی خسارات وارده ناشی از جنگ، پیگیری وضعیت بازنشستگان، معیشت مردم، تأمین ارز، تأمین نهاده های دامی و تولیدات کشاورزی، بهینه سازی مصرف سوخت، وضعیت بنزین، مسائل حوزه دارو، درمان و بیمه و امور مربوط به حوزه آموزش پرداختند و راهکارهایی برای آن ارائه دادند.

برچسب ها: قالیباف ، مجلس شورای اسلامی ، کالای اساسی
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