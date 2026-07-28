نشت فسفر سفید از پایگاه آمریکا در کره جنوبی

جوان آنلاین: وزارت ایمنی کره جنوبی اعلام کرد که روز سه‌شنبه نشت فسفر سفید در داخل یک پایگاه هوایی بزرگ نظامی آمریکا در پیونگتائک، استان گیونگی در کره جنوبی رخ داده و برای ساکنان نزدیک آن توصیه تخلیه صادر شده است.

به گفته مقامات آتش‌نشانی و پلیس، سرویس‌های اورژانس گزارش اولیه‌ای از «نشت شیمیایی مشکوک از یک کلاهک» دریافت کردند.

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، این ماده بسیار سمی اغلب در سلاح‌ها استفاده می‌شود و می‌تواند در تماس با اکسیژن مشتعل شود.

مقامات هشدارهای پیامکی اضطراری در مورد فاجعه را به ساکنان نزدیک ارسال کردند و به آنها دستور دادند که به مکانی امن تخلیه شوند و از هرگونه تماس پوستی با این ماده خودداری کنند.

فسفر سفید در تماس با هوا خود به خود مشتعل می‌شود، دود سفید غلیظی تولید می‌کند، در صورت تماس با پوست باعث سوختگی شدید می‌شود و در صورت استنشاق شدید دود می‌تواند کشنده باشد.