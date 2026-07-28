کد خبر: 1371403
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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۷
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعای ارتش اردن درباره سرنگونی یک پهپاد در صحرای شرقی

اردن ارتش اردن مدعی شد که یک پهپاد را در صحرای شرقی نزدیک عراق و عربستان سرنگون کرده است.

جوان آنلاین: ارتش اردن روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک پهپاد را در صحرای شرقی نزدیک عراق و عربستان سعودی سرنگون کرده است، بدون اینکه مبدا آن را مشخص کند.

ارتش اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به عنوان بخشی از سیستم نظارتی و مراقبتی خود، نیروی هوایی سلطنتی اردن با یک پهپاد که در ساعات اولیه صبح سه‌شنبه حریم هوایی اردن را نقض کرده بود، مقابله کرد.»

در این بیانیه همچنین آمده است که «پهپاد با موفقیت در صحرای شرقی در داخل قلمرو پادشاهی سرنگون شد.»

پیش از این، ارتش رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک پهپاد را در نزدیکی مرز اردن که وارد حریم هوایی اراضی اشغالی نشده بود، رهگیری کرده است و افزود که هنوز در حال تعیین محل پرتاب آن است.

روز دوشنبه نیز ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دو پهپاد را در نزدیکی مرز با اردن رهگیری کرده است، در حالی که ارتش اردن تأیید کرد که آنها را سرنگون کرده است.

برچسب ها: اردن ، پهپاد ، حمله پهپادی
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