جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۳۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۳ نفر افزایش یافته است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۴ شهید و ۱۴ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

براساس بیانیه این وزارتخانه، ۳ نفر از شهدا در حملات جدید به شهادت رسیدند و یک نفر نیز بر اثر شدت جراحات قبلی شهید شد.

شماری از قربانیان همچنان زیر آوار یا در خیابان‌ها هستند و نیروهای امدادی به دلیل محدودیت‌های موجود قادر به دسترسی به آنان نیستند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۲۰۷ فلسطینی شهید و ۳ هزار و ۹۱۴ نفر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۰۳ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۳۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۳ نفر افزایش یافته است.