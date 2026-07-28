جوان آنلاین: حماس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که هیئتی امروز برای از سرگیری مذاکرات درباره اجرای مرحله دوم آتش‌بس با اسرائیل به قاهره می‌رود.

به گزارش مهر، در این بیانیه آمده است که این هیئت قرار است با میانجیگرانی از مصر، قطر و ترکیه و همچنین گروه‌های فلسطینی «برای تحکیم آتش‌بس و تضمین اجرای تمام تعهدات توافق شده» دیدار کند.

هدف از «آتش‌بس» توقف جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی بود که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده است. با این حال، این رژیم بارها این توافق را نقض کرده است و مذاکرات انجام شده از آن زمان تاکنون شانسی برای انتقال به مرحله دوم نداشته است.