جوان آنلاین: تراویس متز، که وظیفه ساخت صنعت هواپیماهای بدون سرنشین در آمریکا را برعهده دارد، معتقد است که تولیدات در آمریکا به رغم همه تلاشها حتی از تولید پهپاد در اوکراین که اقدام به ساخت هواپیماهای بدون سرنشین با قطعات ساخت آمریکا میکند، عقبتر است.
به گزارش ایسنا، معاون مدیر و مدیر ارشد عملیاتی واحد نوآوری دفاعی آمریکا که از پاییز گذشته برنامه پهپادی پنتاگون را اداره میکند، در مصاحبهای گفت که اوکراین امسال بین ۶ تا هفت میلیون پهپاد تهاجمی کوچک با دید اول شخص یا تقریبا ۵۰۰ هزار پهپاد در ماه تولید خواهد کرد.
به نقل از خبرگزاری رویترز، در مقایسه با این رویه، برنامه ۱.۱ میلیارد دلاری پنتاگون تا فوریه در مجموع، کمی کمتر از ۲۰۰ هزار پهپاد سفارش داده است.
متز ادامه داد: «رسیدن از صفر به ۲۰۰ هزار پهپاد بسیار دشوارتر از افزایش بیشتر آن پس از وجود ظرفیت داخلی برای ساخت پهپادهای بیشتر است.»
این اظهارنظر در حالی مطرح شده که پنتاگون با وضع قوانینی مبنی بر اینکه پهپادهای نظامی باید با قطعات آمریکایی ساخته شوند، نگرانی جدی در ساخت پهپاد ایجاد کرد. چارچوب اصلاحشده زنجیره تامین که در ۲۳ ژوئیه منتشر شد، عباراتی را اضافه میکند که هدف نهایی واشنگتن را «یک زنجیره تامین سیستم پهپادی کوچک کاملا داخلی» عنوان کرده است.
متز اذعان کرد که قطعاتی که تهیه آنها دشوارتر است، از جمله نیمهرساناها، همچنان مشکل بسیار بزرگتری برای ایالات متحده هستند.
این مقام ارشد پنتاگون در امور ساخت صنایع پهپاد داخلی ادامه داد، برای شرکت در رقابت پهپادی ماه اوت، ۱۹ شرکت میآیند و پهپادهایشان را آزمایش میکنند. اما این بار قانون سختتری وجود دارد؛ هیچکدام از پهپادها نباید قطعات چینی مثل موتور یا باتری داشته باشند. این قانون در مرحله قبلی اینقدر سخت نبود.
وی با بیان اینکه این مساله به طور فزایندهای اوضاع را دشوار میکند، تخمین زد که اکثریت قریب به اتفاق پهپادهای خریداری شده در مرحله قبلی احتمالا حاوی موتورهای چینی بودهاند. با این حال، انتظار میرود ایالات متحده در نهایت رقیب صنعت پهپاد اوکراین شود: «من دلیلی نمیبینم که ما قهرمان جهان در این زمینه نباشیم.»
متز ادامه داد، هر ۶ شرکت اوکراینی که به آزمایش «Gauntlet II» ماه آینده در فورت
کارسون، کلرادو دعوت شدهاند به عنوان شرط سفارشهای آینده، وارد سرمایهگذاری مشترک با تولیدکنندگان آمریکایی شدهاند یا در حال حرکت به سمت آن هستند.
این مقام مسئول پنتاگون همچنین خاطرنشان کرد، شرکتهای اوکراینی که در این مسابقه پهپادی رقابت میکنند، ملزم به بومیسازی تولید در ایالات متحده به عنوان شرط برنده شدن سفارشهای آینده هستند؛ ساختاری که برای تبدیل تخصص میدان نبرد اوکراین به ظرفیت تولید آمریکایی به جای تکیه بر واردات طراحی شده است.