جوان آنلاین: گزارشهای بینالمللی و تصاویر جدید ماهوارهای از فلج شدن تقریباً کامل حرکت کشتیرانی نفتی عربستان در دریای سرخ حکایت دارد؛ موضوعی که طبق اعلام این گزارشها، نشاندهنده کارآمدی میدانی و تأثیر مستقیم حملات و محاصره دریایی اعمالشده از سوی نیروهای مسلح یمن علیه تأسیسات و نفتکشهای وابسته به ریاض است.
به گزارش ایسنا، مجله تخصصی «لویدز لیست» در حوزه امور دریایی و کشتیرانی بینالمللی گزارش داد که تردد نفتکشهای سعودی در دریای سرخ «تقریباً بهطور کامل از بین رفته است» و از ۲۳ ژوئیه جاری تاکنون، هیچ نفتکش حامل نفت خام از این مسیر عبور نکرده است.
این مجله همچنین اعلام کرد که دستکم ۱۱ نفتکش در نزدیکی بندر ینبع، پس از اعلام رسمی محاصره دریایی یمن، ارسال سیگنالهای سامانه ردیابی خود را خاموش کردهاند.
این گزارش تأکید میکند که اختلال در مسیر صادرات نفت عربستان از طریق دریای سرخ، بخش انرژی این کشور را ناگزیر به استفاده از مسیرهای جایگزین طولانیتر و پرهزینهتر خواهد کرد.
در همین راستا، تصاویر جدید ثبتشده توسط شرکت «سنتینل-۲» که در زمینه تصاویر ماهوارهای فعالیت میکند، از مشاهده دود و خسارتهای قابل رؤیت در تأسیسات فرآورش نفت شرکت آرامکو در بقیق، واقع در شرق عربستان حکایت دارد.
این تحولات میدانی و پیامدهای اقتصادی ثمره جدی و سرنوشتساز تصمیمی است که نیروهای مسلح مستقر در صنعا در ۲۰ ژوئیه جاری اعلام کردند؛ تصمیمی که بر اساس آن، محاصره کامل دریایی علیه عربستان با معادله «محاصره در برابر محاصره» اعمال شده و هدف آن، تحت فشار قرار دادن ریاض برای پایان دادن به محاصره بنادر و فرودگاههای یمن است؛ محاصرهای که از مارس سال ۲۰۱۵ ادامه دارد.
صنعا پیشتر اعلام کرده بود که در پاسخ به نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان شماری از اهداف و نقاط حساس مربوط به تأمین و انتقال نفت خام از شرق عربستان به ینبع را با استفاده از چند فروند پهپاد هدف قرار دادهاند.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی مجلات تخصصی کشتیرانی و تصاویر ماهوارهای، محاصره و حملات یمن در عمق خاک عربستان از موفقیت عملیاتی گستردهای برخوردار بوده است. این گزارشها، ناپدید شدن سریع نفتکشها و توقف ارسال سیگنالهای ردیابی را نشانهای از میزان هراس و سردرگمی در مدیریت ناوگان نفتکشهای سعودی و محدود بودن گزینههای بیمه دریایی در برابر تهدیدهای جدی از سوی صنعا میدانند.
این گزارش همچنین میافزاید که تغییر مسیر حرکت نفتکشها به مسیرهای طولانیتر و پرهزینهتر، بیانگر تحمیل خسارتهای سنگین روزانه به اقتصاد عربستان است و نسبت به پیامدهای شدیدتر برای تأمین انرژی در سطح جهان هشدار میدهد.
در پایان این گزارش آمده است که ریاض اکنون با دو گزینه روبهرو است؛ یا به محاصره بنادر و فرودگاههای یمن پایان دهد، یا با حملات شدیدتر و دردناکتری مواجه شود که مقامهای مختلف صنعا درباره هدف قرار دادن زیرساختها و تأسیسات حیاتی در عمق عربستان در صورت ادامه محاصره و سرسختی ریاض نسبت به آن هشدار دادهاند.