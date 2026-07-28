یکی از اعضای هیئت مذاکره‌کننده صنعا گفت عربستان توافق‌ها از جمله لغو محاصره و پرداخت حقوق را نقض کرد. او گفت: موضع عربستان بر ارزیابی‌های نادرست و شرط‌بندی‌های اشتباه استوار است.

جوان آنلاین: عبدالملک العجری، از اعضای هیئت مذاکره‌کننده صنعا در پلتفرم ایکس، رژیم سعودی را به نقض نقشه راه توافقات حاصل شده با آن از جمله لغو محاصره و پرداخت حقوق که از حقوق اساسی مردم یمن بوده و هیچ سازشی درباره آن وجود ندارد، متهم کرد.

به گزارش ایسنا، العجری اعلام کرد رفع محاصره بنادر و فرودگاه و پرداخت حقوق در راس موارد توافق شده با ریاض بود اما پس از مشارکت یمن در نبرد «طوفان الاقصی»، عمل به این موارد به شکل موقت به تعویق افتاد.

به گزارش وبگاه «الخبر الیمنی»، این عضو هیئت مذاکره‌کننده یمن در ادامه با تاکید بر اینکه انکار این تعهدات از سوی عربستان به منزله نقض تعهدات قبلی این کشور است، گفت: موضع عربستان بر ارزیابی‌های اشتباه و شرط‌بندی شکست‌خورده‌ای بر سر این مساله استوار است که یمن در حالی از این رویدادها خارج می‌شود که نمی‌تواند حقوق خود را مطالبه کند.

پس از آنکه عربستان در اواسط ماه ژوئیه مرحله کاهش تنش را با حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا نقض کرد، صنعا با ممنوعیت کشتیرانی برای عربستان در باب المندب و دریای سرخ، معادله جدیدی با عنوان «محاصره در برابر محاصره» را اعمال کرد.