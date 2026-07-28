جوان آنلاین: نام مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی ایران در چند روز گذشته با باشگاه واسکادوگاما مطرح می‌شد حالا امروز(سه‌شنبه) سایت Globo Esporte برزیل خبر داد که طارمی پیشنهاد برزیلی‌ها را رد کرده است.

طارمی در میان ۴ مهاجم المپیاکوس نتوانسته جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی قرمزهای آتن کسب کند تا گزینه فروش شود.

معاون باشگاه المپیاکوس هفته گذشته در اردوی پیش فصل این تیم نام مهدی طارمی را به عنوان گزینه خروج از باشگاه مطرح کرده بود.

سایت برزیلی می‌نویسد که مدیر و مربی واسکادوگاما به دلیل کارنامه خوب طارمی در فوتبال اروپا از درخشش در پورتو و انتقال به اینتر به دنبال جذب این ستاره ایرانی بودند.

اما سایت Globo Esporte گزارش می‌دهد که طارمی در حال حاضر علاقه‌ای به بازی در فوتبال برزیل ندارد به همین خاطر پیشنهاد واسکادوگاما را رد کرد.