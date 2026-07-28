جوان آنلاین:شبکه ۱۲ عبری به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دفتر نتانیاهو از ابتدای ماه جاری تلاش کرده بود این دیدار را ترتیب دهد، اما با توجه به اینکه کاخ سفید تمایلی به میزبانی از او نشان نمیداد، این تلاشها بینتیجه ماند؛ تا اینکه از طریق کانالهای دیپلماتیک و سیاسی پیامی به نتانیاهو ابلاغ شد مبنی بر اینکه او باید نتایجی ارائه دهد که نشاندهنده پیشرفت سیاسی در جبهههای جنگ باشد؛ در این پیام آمده بود: «اگر فکر میکنی با دست خالی میآیی، نمیتوانی.»
این منابع تصریح کردند که نتانیاهو پس از رایزنی با مشاورانش، جلسهای با کابینه امنیتی برگزار کرد و در آن ورود یک نیروی بینالمللی برای تثبیت اوضاع به نوار غزه را تصویب کرد تا ترامپ را راضی کند، با وجود آنکه حماس هنوز سلاح خود را تحویل نداده است.
یک مقام اسرائیلی آگاه این اقدام را عقبنشینی و امتیازی به نفع ترامپ دانست و آن را مغایر با اصلی توصیف کرد که کابینه امنیتی پیشتر تعیین کرده بود؛ اصلی که بر اساس آن، پیش از هرگونه توافق، خلع سلاح حماس شرط گذاشته شده بود.
از سوی دیگر، دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی وجود هرگونه شرط از پیش تعیینشده برای این سفر را رد کرد و عنوان داشت که تصمیم برای ورود نیروی چندملیتی، هشت ماه پیش در کابینه امنیتی و در چارچوب توافق تبادل اسیران اتخاذ شده بود. این دفتر همچنین تأکید کرد که این نیرو به هیچ وجه جایگزین ارتش اشغالگر اسرائیل نخواهد شد.
قرار است دیدار ترامپ و نتانیاهو دور از حضور رسانهها و دوربینها برگزار شود و محور اصلی گفتوگوها، پرونده ایران خواهد بود.