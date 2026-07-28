پوتین جنگ نامتقارن دریایی ایران را تحسین کرد

رئیس‌جمهور روسیه با تمجید از راهبرد دریایی ایران در جنگ جاری و بسیار موثر توصیف کردن آن، گفت که روسیه هم در حال توسعه توانمندی‌های مشابه است.

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در دیدار با افسران نیروی دریایی این کشور، از «ناوگان پشه‌» ایران، اصطلاحی که تحلیلگران غربی به کار می‌برند، تمجید کرد و گفت این ناوگان در منطقه درگیری‌های خاورمیانه «عملکردی بسیار مؤثر» داشته است.

پوتین در دیدار شنبه گفت «مسئلۀ فناوری‌های جدید است» و افزود «روسیه هم در حال توسعه توانمندی‌های مشابه است؛ شناورهای کوچکی که به تسلیحات پیشرفته‌ای مانند موشک‌های کالیبر مجهز هستند و می‌توانند ضربات دقیق و سنگینی به هر دشمنی وارد کنند».

این تمجید در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ بارها ادعا کرده که نیروی دریایی ایران را به‌طور کامل نابود کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، «ناوگان پشه‌ای» ایران شامل حدود ۲۰ زیردریایی کوچک کلاس غدیر و چند هزار قایق تندرو موشک‌انداز و تهاجمی است.

طبق این گزارش، این شناورها به دلیل سبک بودن و قدرت مانور بالا، می‌توانند در تونل‌های حفرشده در سواحل صخره‌ای ایران پنهان شوند؛ موضوعی که انهدام آنها را با تسلیحات دوربرد برای آمریکا دشوار می‌کند.