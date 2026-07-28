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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳
سیاست » اخبار کلی

عارف: در تربیت مربیان و مدرسان توجه ویژه شود

عارف معاون اول رئیس جمهور در بزرگداشت هفته ملی کارآفرینی و مهارت تاکید کرد: در تربیت مربیان و مدرسان حوزه فنی و حرفه‌ای برای آموزش مهارت به نوآموزان باید توجه ویژه شود.

جوان آنلاین: امروز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ بزرگداشت هفته ملی مهارت با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامرضا محمدی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد.

به گزارش مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در مراسم بزرگداشت روز ملی مهارت بر ضرورت بازنگری در دیدگاه جامعه نسبت به آموزش‌های مهارتی، لزوم تغییر ذهنیت خانواده‌ها و دانش‌آموزان در selecting مسیر تحصیلی تأکید کرد و گفت: از زمان انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹، تلاش شد تا زنجیره آموزش کشور با نیازهای واقعی علمی و فناوری همسو شود. اما در این مسیر، با یک چالش جدی روبه‌رو بودیم؛ اینکه خانواده‌ها ترجیح می‌دادند فرزندانشان را به دبیرستان‌های نظری هدایت کنند. این نگاه راهبردی، باعث شد تا نوعی ذهنیت نادرست شکل بگیرد که گویا ورود به هنرستان‌ها یا رشته‌های مهارتی، جایگاه کمتری نسبت به مسیرهای دانشگاهی دارد.

وی افزود: ما باید این وضعیت را اصلاح کنیم تا هر دانش‌آموزی که بر اساس استعداد و ذات خود، مسیر مهارتی را انتخاب می‌کند، احساس کند که ارزش واقعی‌اش شناخته شده است. واقعیت این است که بسیاری از نوجوانان ما در ذات خود دارای استعدادهای ابتکاری هستند که در سبک آموزش‌های مهارتی بهتر شکوفا می‌شوند، اما متأسفانه فرهنگ‌سازی لازم برای خانواده‌ها به اندازه کافی انجام شده است.

وی در ادامه به پیوند میان فناوری‌های نوین و مهارت‌های عملی اشاره کرد و یادآور شد: امروز در دنیای مدرن، بالاترین و نوین‌ترین فناوری‌ها در دسترس است، اما در پیچیده‌ترین بخش‌های صنعتی، آنچه ما را به پیش می‌برد، همان مهارت‌های عملی و اجرایی است. اگر بخواهیم در صنعت پیشرفت کنیم، باید ابتدا کمک کنیم تا جوان و نوجوان ما در همان ابتدای مسیر، استعداد و توانمندی‌های خود را پیدا کند.

بهره‌گیری از تجارب جهانی و توسعه مهارتی

وی در ادامه سخنان خود به یکی از چالش‌های اساسی در زنجیره آموزش مهارتی و عدم دسترسی مراکز آموزشی به تجهیزات صنعتی اشاره کرد و گفت: بسیاری از تجهیزات و موتورهای صنعتی که در انبارهای صنایع بزرگ کشور قرار دارند و اکنون بدون ستفاده هستند، باید در اختیار مراکز آموزشی قرار گیرند. متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم سازوکاری ایجاد کنیم که این تجهیزات به دست دانش‌آموز و مهارت‌آموز برسد تا آنها بتوانند با تجهیزات واقعی کار کنند و حلقه‌های مهارتی خود را تقویت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری نهادهای صنعتی، افزود: انتظار ما این است که صنایع و شرکت‌های بزرگ، به جای نگاه سنتی به مجوزها، با سازمان فنی و حرفه‌ای همکاری کنند تا بهترین خروجی مهارتی را داشته باشیم و کیفیت کالاهای تولیدی در کشور ارتقا یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت مراکز آموزشی در شهرستان‌ها، تصریح کرد: اگرچه وضعیت فضای آموزشی در حال بهبود است، اما هنوز در بسیاری از مناطق، اولویت‌ها به نفع آموزش‌های نظری است. ما باید در هر منطقه، اولویت را به مراکز مهارتی بدهیم و به‌ویژه بر تربیت مربیان و مدرسان باکیفیت تمرکز کنیم.

وی افزود: مربی مهارتی باید همزمان دارای دو جنبه باشد؛ هم تسلط نظری داشته باشد و هم در جنبه کاربردی و عملی خبره باشد. آموزش نباید صرفاً روی کاغذ باشد، بلکه باید بر تربیت مربیانی تأکید شود که تجربه عملی را به دانش‌آموز منتقل می‌کنند.

عارف همچنین با انتقاد از رویکرد برخی فعالان اقتصادی در استخدام نیرو، اظهار کرد: متأسفانه برخی از کسب‌وکارها به دلیل منافع کوتاه‌مدت، به جای انتخاب یک تکنسین برجسته و ماهر، به استخدام کارگران ساده روی می‌آورند. این رویکرد در واقع ضربه‌ای به سیستم تولید ملی است.

وی با ذکر مثالی از تجهیزات گران‌قیمت عنوان کرد: تجهیزاتی با ارزش میلیون‌ها دلار که در دوران رانتی خریداری شده‌اند، گاهی به دلیل عدم تخصص تکنسین یا کارگر در هنگام بهره‌برداری آسیب می‌بینند. این خسارات ناشی از عدم تخصص، هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، تربیت مربی ، کسب مهارت
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