پنتاگون بررسی حضور نظامی آمریکا در اروپا را تایید کرد

یکی از مقام‌های وزارت جنگ آمریکا گفت، پنتاگون بررسی جامعی از وضعیت نیروهای نظامی آمریکا در اروپا را آغاز کرده که هدف آن تسریع در به عهده گرفتن مسئولیت اصلی دفاع متعارف این قاره توسط متحدان ناتو است.

جوان آنلاین: «البریج کالبی» از مقام‌های وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) همچنین افزود، بررسی موضع نظامی آمریکا در اروپا پس از بیانیه پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل انجام شده و هدفش ارزیابی حضور نظامی آمریکا در این قاره است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، این مقام مسئول در وزارت جنگ آمریکا در پیامی در ایکس نوشت: «همانطور که پیت هگست در آن زمان بیان کرد، این یک بررسی واقعی خواهد بود که برای اطمینان از حرکت سریع و برگشت‌ناپذیر ناتو به سمت اروپا و به عهده گرفتن مسئولیت اصلی دفاع متعارف خود طراحی شده است.»

البریج کولبی گفت انتظار می‌رود این بازنگری، روند گذار ناتو به سمت یک اتحاد «قوی‌تر، عادلانه‌تر و پایدارتر» را تسریع کند و بر سیاست‌هایی که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای تشویق متحدان اروپایی به تقبل سهم بیشتری از بار نظامی دنبال شده، بنا شود.

وی افزود: «با انجام این کار، این بررسی به هدف احیای کامل شخصیت ناتو به عنوان یک سازمان جنگی قدرتمند با عنوان «ناتوی ۳.۰» کمک خواهد کرد. این امر ناتو را در مسیر موفقیت پایدار و بادوام قرار می‌دهد، به خصوص که ما با چالش‌های همزمان در سراسر صحنه‌های نبرد روبرو هستیم.»

این مقام مسئول پنتاگون همچنین خاطرنشان کرد، این بررسی، وضعیت نیروهای ایالات متحده در اروپا را ارزیابی خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که با استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ و استراتژی دفاع ملی ۲۰۲۶ دولت همسو است.

وی افزود که مقامات طیف وسیعی از گزینه‌ها را بر اساس تحلیل استراتژیک و شرایط ژئوپلیتیکی و نظامی فعلی توسعه خواهند داد. مشتاقانه منتظر همکاری با ژنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا و همچنین مشورت نزدیک با متحدان اروپایی، کنگره و سایر بخش‌های دولت ایالات متحده در حین پیشبرد این بررسی است.