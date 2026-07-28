مقام صهیونیست: در غزه پیروز نشدیم، حماس همچنان هست و ایران شکست نخورده

جوان آنلاین: «درور شالوم» رئیس پیشین بخش پژوهشهای سازمان اطلاعات نظامی این رژیم (امان) و رئیس پیشین بخش سیاسی-امنیتی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که با وجود آنکه «دستاوردهای عملیاتی استثنایی» به دست آمده است، جنگ در سطح راهبردی یک شکست بزرگ به شمار میرود».
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، این اظهارات شالوم در جریان نشستی مطرح شد که از سوی مؤسسه مطالعات امنیت اسرائیل (INSS) و روزنامه «یدیعوت آحارونوت» برگزار گردید. این نخستین گفتوگوی علنی او پس از پایان خدمت نظامیاش بود و در آن، نحوه مدیریت اسرائیل در رویاروییهای جبهههای مختلف را مورد انتقاد قرار داد.
شالوم گفت: اسرائیل به دستاوردهای نظامی چشمگیری دست یافته است، اما در سطح راهبردی، در تمامی جبههها با شکست آشکار مواجه هستیم.
وی افزود: «حماس همچنان پابرجاست، حزبالله هنوز تا خلع سلاح فاصله زیادی دارد و ایران با آمریکاییها درباره تنگه هرمز مذاکره میکند، نه درباره پرونده هستهای.»
این ژنرال صهیونیست همچنین تصریح کرد: اسرائیل تاکنون نتوانسته به یک پیروزی راهبردی دست یابد و دستاوردهای استثنایی وجود دارد و واقعیتها گویای آن هستند، اما از نظر راهبردی، ما در دستیابی به پیروزی قاطع در جبهههای مختلف موفق نبودهایم.
او خاطرنشان کرد که وضعیت کلی استراتژیک در اسرائیل امروز ضعیف است و کابینه بعدی باید جایگزینی برای حماس ایجاد کند و به پیشرفتهای دیپلماتیک با سوریه و لبنان دست یابد.
شالوم درباره پرونده زندانیان صهیونیست در نوار غزه نیز گفت که بازگرداندن آنان «یک وظیفه عمیق اخلاقی برای کابینه» بوده است و فشارهای آمریکا به رهبری «دونالد ترامپ» رئیسجمهور این کشور، در کنار اعتراضات مردمی، دولت آمریکا را به مداخله برای دستیابی به توافق واداشت.
وی اظهار داشت: «اگر این حمایت وجود نداشت، تردید دارم که میتوانستیم اسرا را بازگردانیم. امکان بازگرداندن آنان در زمان زودتر و با شمار بیشتری وجود داشت.»
شالوم ادامه داد که امکان اتخاذ تصمیمات زودهنگام درباره جدول زمانی بازگرداندن زندانیان صهیونیست وجود داشت، اما این موضوع اکنون به گذشته تعلق دارد و باید بر مرحله آینده از طریق ایجاد یک نظام جدید در نوار غزه متمرکز شد.
وی همچنین از نبود آنچه «راهبرد» در قبال غزه توصیف کرد، انتقاد کرد و خواستار اجرای «بیست بند ترامپ» و ایجاد جایگزینی برای حاکمیت جنبش حماس شد. او در ادامه اظهاراتش بر تداوم هدف قرار دادن رهبران جنبش حماس در خارج از نوار غزه تأکید کرد.
شالوم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ایران پرداخت و به تصمیم ایالات متحده برای خروج از توافق هستهای ایران در دوره ریاستجمهوری پیشین آمریکا اشاره کرد و گفت که در آن زمان نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار داده بود.
وی تصریح کرد این امر بهمنزله زنگ خطر بود و اسرائیل و آمریکا پس از خروج از توافق، چه برنامه جایگزینی در اختیار داشتند.
وی گفت: خروج از توافق هستهای بدون هیچ برنامه جایگزینی انجام شد.
شالوم خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق رسمی برای بررسی روند گفتوگوها و تصمیمهایی شد که طی سالهای گذشته از سوی سطوح سیاسی، نظامی و اطلاعاتی درباره پروندههای فلسطین و ایران اتخاذ شده است.
شالوم در مورد ایران تأکید کرد هر کسی که فکر میکرد نظام ایران را میتوان با حملات هوایی سرنگون کرد، صرفاً در توهم است.
او به طرح شکستخورده شبهنظامیان کرد برای حمله به ایران در طول جنگ آمریکا و اسرائیل اشاره کرد؛ طرحی که هدف آن «ایجاد شرایط برای سقوط نظام ایران» بود. این طرح پس از فاش شدن، پیش از وقوع حمله، کنار گذاشته شد.
وی همچنین به جایگاه بینالمللی رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت که این رژیم به «پایینترین سطح خود در تمام دوران» رسیده و روابط آن با ایالات متحده نیز در بهترین حالت خود قرار ندارد.
او گفت: «ما انرژی جنبشی زیادی صرف کردیم و در مقابل، انرژی بالقوه به دست آوردیم، اما اکنون در حال از دست دادن همین انرژی هستیم و این موضوع تأسفبار است.»
وی در ادامه خواستار اتخاذ اقداماتی برای بهبود جایگاه راهبردی اسرائیل شد.
شالوم بر ضرورت تقویت روابط با ایالات متحده، مصر و اردن و نیز گسترش توافقهای عادیسازی روابط در منطقه بهمنظور تبدیل شدن آنها به ائتلافهای راهبردی تأکید کرد و گفت که در کنار افزایش بودجه نظامی، باید در حوزه آموزش و دانشگاهها نیز سرمایهگذاری شود تا از مهاجرت معکوس نخبگان جلوگیری گردد.
وی در پایان گفت: «امنیت داخلی مفهومی بسیار گستردهتر است و اگر در مهندسان و ذهنهای خلاق نسل آینده سرمایهگذاری نکنیم، نخواهیم توانست به جهش کیفی مورد نیاز دست یابیم.»