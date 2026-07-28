زلزله‌ ۷.۱ ریشتری جنوب غرب ژاپن را لرزاند

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u062e\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u063a\u0631\u0628 \u0698\u0627\u067e\u0646 \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u0633\u0648\u0646\u0627\u0645\u06cc \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0634\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.