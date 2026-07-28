ادعای رویترز درباره جزئیات پیشنهاد عمان مربوط به تنگه هرمز

رویترز به نقل از یک منبع مسئول در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جزئیات پیشنهاد عمان به ایران در خصوص تنگه هرمز خبر داد.

جوان آنلاین: رویترز به نقل از یک منبع مسئول در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گزارش داد که پیشنهاد عمان به ایران با هدف ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای برای مدیریت حرکت کشتی ها در تنگه هرمز از طریق یک سیستم پرداخت هزینه داوطلبانه ارائه شده است.

به گزارش مهر، رویترز مدعی شد که این پیشنهاد از حمایت و تأیید کشورهای منطقه‌ برخوردار است.

این خبرگزاری ادعا کرد که بر اساس پیشنهاد عمان، ایران هیچ کنترل یا نفوذ یکجانبه‌ای بر این آبراه راهبردی اعمال نخواهد کرد بلکه تنگه هرمز از طریق یک کنسرسیوم یا یک سازوکار برای هماهنگی جمعی مدیریت خواهد شد.

این پیشنهاد شامل پرداخت هزینه‌های داوطلبانه توسط کشورها، شرکت‌ها و سایر طرف‌های استفاده‌کننده از تنگه هرمز است. این وجوه و هزینه‌ها برای تأمین مالی خدمات اصلی از جمله افزایش امنیت دریایی، حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی و پشتیبانی از عملیات های مشترک امداد و نجات اختصاص داده خواهد شد.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد عمان از سازوکار مورد استفاده در تنگه مالاکا در جنوب شرق آسیا الهام گرفته شده است. در این منطقه کشورها داوطلبانه در پرداخت هزینه‌های مرتبط با فعالیت کشتیرانی بین‌المللی مشارکت می‌کنند.